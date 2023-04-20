بيرناردو سيلفا: مواجهة ريال مدريد؟ أعتقد أننا سنتأهل

يعتقد بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن فريقه سينجح في التغلب على ريال مدريد والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتحدث بيرناردو سيلفا لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "أتمنى أن نثأر من ريال مدريد، سنقدم كل ما لدينا وهذا ما نفعله دائما".

وشدد "لكننا نشعر أن الفريق واثق جدا جدا من نفسه حاليا، أعتقد أننا سنتأهل".

وواصل اللاعب البرتغالي حديثه "عانينا حتى شهر فبراير لأننا لم نتمكن من تحقيق ما اعتدنا عليه بالفوز في 10 أو 15 مباراة متتالية ولكننا الآن ثابتون ونشعر أن لدينا فرصة في كل مسابقة نخوضها".

وواصل "نحن الآن في مرحلة هامة من الموسم إن تراجع أدائك لمباراة واحدة فأنت خارج المنافسة، سيكون الأمر صعبا لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز ببعض الألقاب".

وضرب سيتي موعدا ناريا مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وكان ريال مدريد فاز على سيتي الموسم الماضي وسار نحو حصد اللقب للمرة الـ14 في تاريخه.