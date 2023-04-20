رئيس إنتر: ميلان في نصف نهائي الأبطال؟ نريد الثأر من أجل تاريخنا وما حدث الموسم الماضي

الخميس، 20 أبريل 2023 - 01:11

كتب : FilGoal

ستيفن زهانج - رئيس إنتر

يسعى ستيفن زهانج رئيس إنتر للثأر من ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق إنتر على بنفيكا البرتغالي وضرب موعدا ناريا مع ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال رئيس إنتر عبر سكاي إيطاليا: "الأمر يعني لنا الكثير، لأننا بدأنا بفريق لا يمتلك العديد من لاعبيه الخبرة في دوري الأبطال ولم يحققوا أي لقب، الآن نحن فريق فائز نهدف القتال للنهاية على بطولة عظيمة".

أخبار متعلقة:
دربي الغضب في الانتظار.. إنتر يحسم بطاقة تأهله على حساب بنفيكا تشكيل دوري الأبطال - أوتاميندي يقود دفاع بنفيكا.. وهاكان يعود لدكة إنتر لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر لا يفكر في استمرار لوكاكو إنزاجي: نستحق الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. وسنقدم أفضل ما لدينا

وأضاف "خلال سنوات وجودي في إنتر كان الدربي المباراة المفضلة بسبب الإثارة، لكن بالطبع نريد الثأر من أجل تاريخنا وما حدث الموسم الماضي".

وتوج ميلان الموسم الماضي على حساب إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتابع "كل موسم نستهدف الذهاب بعيدا في كل المسابقات، ودوري الأبطال المسابقة الأصعب، خاصة للأندية الإيطالية حاليا، لكننا الآن نحلم باللقب".

وواصل "اعتقد أنه بدءا من الآن ستكون كل مباراة في الدوري الإيطالي بمثابة نهائي بالنسبة لنا، الإنهاء ضمن الـ 4 الأوائل هو هدف الموسم، الكل يعلم ذلك وسنضغط حتى النهاية من أجل".

وأتم "أريد ثقة الجماهير، الكل يعمل من أجل المنافسة حتى النهاية، ونواصل الحلم ونحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

موعد مباراتي نصف النهائي

مباراتا الذهاب

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (ملعب سانتياجو برنابيو)

الثلاثاء 9 مايو في العاشرة مساء.

ميلان ضد إنتر (ملعب سان سيرو)

الأربعاء 10 مايو في العاشرة مساء.

إنتر ضد ميلان (ملعب جوسيبي مياتزا)

الثلاثاء 16 مايو في العاشرة مساء.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (ملعب الاتحاد)

الأربعاء 17 مايو في العاشرة مساء.

القنوات الناقلة

ستنقل المباريات عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"

دوري أبطال أوروبا ستيفن زهانج رئيس إنتر
نرشح لكم
جوارديولا: إن أردت الفوز بدوري الأبطال عليك التغلب على ريال مدريد بيرناردو سيلفا: مواجهة ريال مدريد؟ أعتقد أننا سنتأهل إنزاجي: نستحق الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. وسنقدم أفضل ما لدينا موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. القنوات الناقلة دربي الغضب في الانتظار.. إنتر يحسم بطاقة تأهله على حساب بنفيكا ملوك أوروبا ينتظرونهم.. سيتي يتعادل مع بايرن ويطير لنصف نهائي أبطال أوروبا انتهت دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (1) - (1) مانشستر سيتي.. كتيبة جوارديولا إلى نصف النهائي انتهت أبطال أوروبا - إنتر (3)-(3) بنفيكا.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
كرة يد - دربي جديد.. سيدات الأهلي ضد الزمالك في نهائي الكأس 3 دقيقة | كرة يد
جوارديولا: إن أردت الفوز بدوري الأبطال عليك التغلب على ريال مدريد 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الكأس لن يغادر الجزيرة.. الأهلي يحصد اللقب بفوز مثير على الزمالك 13 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر أليجري: ننتظر حكم المحكمة ومن ثم نضعها جانبا.. وشكوك حول كييزا ضد سبورتنج 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيرناردو سيلفا: مواجهة ريال مدريد؟ أعتقد أننا سنتأهل 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس إنتر: ميلان في نصف نهائي الأبطال؟ نريد الثأر من أجل تاريخنا وما حدث الموسم الماضي ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنزاجي: نستحق الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. وسنقدم أفضل ما لدينا ساعة | دوري أبطال أوروبا
إريكسن: مجاورة برونو كاسيميرو من أفضل خطوط الوسط.. وفوجئت بما لم يحدث مع كارول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي