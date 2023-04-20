رئيس إنتر: ميلان في نصف نهائي الأبطال؟ نريد الثأر من أجل تاريخنا وما حدث الموسم الماضي

يسعى ستيفن زهانج رئيس إنتر للثأر من ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق إنتر على بنفيكا البرتغالي وضرب موعدا ناريا مع ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال رئيس إنتر عبر سكاي إيطاليا: "الأمر يعني لنا الكثير، لأننا بدأنا بفريق لا يمتلك العديد من لاعبيه الخبرة في دوري الأبطال ولم يحققوا أي لقب، الآن نحن فريق فائز نهدف القتال للنهاية على بطولة عظيمة".

وأضاف "خلال سنوات وجودي في إنتر كان الدربي المباراة المفضلة بسبب الإثارة، لكن بالطبع نريد الثأر من أجل تاريخنا وما حدث الموسم الماضي".

وتوج ميلان الموسم الماضي على حساب إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتابع "كل موسم نستهدف الذهاب بعيدا في كل المسابقات، ودوري الأبطال المسابقة الأصعب، خاصة للأندية الإيطالية حاليا، لكننا الآن نحلم باللقب".

وواصل "اعتقد أنه بدءا من الآن ستكون كل مباراة في الدوري الإيطالي بمثابة نهائي بالنسبة لنا، الإنهاء ضمن الـ 4 الأوائل هو هدف الموسم، الكل يعلم ذلك وسنضغط حتى النهاية من أجل".

وأتم "أريد ثقة الجماهير، الكل يعمل من أجل المنافسة حتى النهاية، ونواصل الحلم ونحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

موعد مباراتي نصف النهائي

مباراتا الذهاب

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (ملعب سانتياجو برنابيو)

الثلاثاء 9 مايو في العاشرة مساء.

ميلان ضد إنتر (ملعب سان سيرو)

الأربعاء 10 مايو في العاشرة مساء.

إنتر ضد ميلان (ملعب جوسيبي مياتزا)

الثلاثاء 16 مايو في العاشرة مساء.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (ملعب الاتحاد)

الأربعاء 17 مايو في العاشرة مساء.

القنوات الناقلة

ستنقل المباريات عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"