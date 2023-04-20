إريكسن: مجاورة برونو كاسيميرو من أفضل خطوط الوسط.. وفوجئت بما لم يحدث مع كارول

الخميس، 20 أبريل 2023 - 00:34

كتب : FilGoal

إريكسن - مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

أشاد كريستيان إريكسن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بزميليه في الفريق برونو فيرنانديز وكاسيميرو.

كريستيان إريكسن

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث إريكسن في مؤتمر صحفي أقيم مساء الأربعاء قائلا: "أعتقد أن ذلك الوسط من أفضل خطوط الوسط التي لعبت فيها".

وواصل اللاعب الدنماركي حديثه قائلا: "مارسيل سابيتزر قام بعمل لا يصدق أثناء غيابي، الكل قام بعمله".

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وعن مواجهة إشبيلية قال: "سمحنا لهم بالعودة والتعادل في لقاء الذهاب رغم سيطرتنا على اللقاء في أول ساعة، يقدمون حاليا أداء جيدا ولديهم إمكانيات فردية جيدة كذلك".

وبسؤاله عن تدخل أندي كارول الذي تسبب في إصابته قال: "فوجئت بعدم حصوله على بطاقة صفراء".

ويحل يونايتد اليوم الخميس ضيفا على إشبيلية لملاقاته في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا هدفين لكل منهما.

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