2 من 16.. ناصر ماهر رجل مباراة طلائع الجيش وفيوتشر

الخميس، 20 أبريل 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

ناصر ماهر

فاز ناصر ماهر بجائزة رجل مباراة طلائع الجيش وفيوتشر لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحقق ناصر ماهر الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما حصدها من قبل ضد الإسماعيلي.

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وارتفع رصيد لاعبي فيوتشر الذين حققوا الجائزة إلى 16 الموسم الجاري.

ماذا قدم ناصر ماهر ضد طلائع الجيش؟

دقائق: 90

تمريرات صحيحة: 52 من 61

دقة تمرير: 85%

صناعة فرص: 1

لمس الكرة: 80

مراوغات ناجحة: 1 من 2

تمريرات إلى الثلث الهجومي: 14

حصول على أخطاء: 3

ولم يستطع فيوتشر من تحقيق الفوز أو تسجيل الأهداف خلال 4 مباريات بالدوري المصري ضد طلائع الجيش، خسر الموسم الماضي ذهابا وإيابا 1-0 ومن ثم تعادل سلبيا الموسم الحالي في المباراتين.

التعادل وصل برصيد فيوتشر إلى 49 نقطة من 24 مباراة ظل بها في المركز الثاني.

فيما أصبح رصيد طلائع الجيش 18 نقطة من 23 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولا يزال طلائع الجيش دون فوز في 2023 بجميع المسابقات في 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.

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