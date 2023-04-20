مؤتمر تين هاج: هذه أهمية إريكسن وما نريد من دي خيا.. ولا نفكر في منع سيتي من الفوز بالثلاثية

أشاد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بلاعب فرييقه كريسستيان إريكسن وذلك قبل مواجهة إشبيلية.

ويحل يونايتد اليوم الخميس ضيفا على إشبيلية لملاقاته في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا هدفين لكل منهما.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد مساء الأربعاء: "اللاعبون عادوا من الإصابة ومتاحون لهذا تواجدا في الطائرة معنا ولكنني سأتخذ كل قراراتي قبل المباراة".

وعن ماركوس راشفورد قال: "تدرب مع الفريق مرة واحدة ولكنه خضع لتدريبات منفردة.

أما عن التعادل في الذهاب قال المدرب الهولندي: "الأمر واضح لعبنا جيدا لـ60 دقيقة وفي آخر 30 دقيقة انحدر مستوانا وهذ غير مقبول ونحن نعلم ذلك لأنه في النهاية ستتم معاقبتك".

وبسؤاله عن مستوى ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق فقال: "مهمته التصدي للأهداف وهذه مهمة حراس المرمى، لكل لاعب أسلوبه الخاص وفي الوقت الحاضر أصبح الاستحواذ أكثر أهمية في المنافسات الكبرى".

واستدرك "لكن في نهاية المطاف يتعلق الأمر بإيقاف الأهداف والتسديدات والعرضيات والمواجهات الفردية، أعتقد أن دي خيا حارس متكامل".

وعن أجواء ملعب إشبيلية الصعبة قال: "علينا استخدامه كحافز وأداء نتحكم فيها، التوقيت في هذا أمر مهم وفي المباريات الكبرى بالتحديد، علينا نعرف كيف نستخدم ذلك الأمر ونحتاج للتركيز وتقديم أفضل أداء ممكن".

وواصل "تنظيمنا في جميع أنحاء الملعب كان جيدا للغاية ونحن بحاجة لتقديم أداء هجومي بشكل أفضل، أثق بقدراتنا على تسجيل الأهداف".

أما عن أهمية إريكسن فقال: "مقدرته على قراءة المباريات والتمركز وصنع آخر تمريرة هو مهم جدا لنا، يملك خبرة كبيرة في أوروبا وفي إنجلترا وكذلك المباريات الكبرى".

وبسؤاله عن هل يفكر يونايتد في منع غريمه مانشستر سيتي من الفوز بالثلاثية قال: "نفكر في مبارياتنا والفوز بها ولا نفكر في أمر آخر، علينا التحسن من مباراة لأخرى وألا ندع تلك الأمور تشتتنا".