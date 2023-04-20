سجل هدف الفوز.. محمود سيد رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

الخميس، 20 أبريل 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

محمود سيد - البنك الأهلي

فاز محمود سيد بجائزة رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وحقق البنك الأهلي فوزه الثاني على التوالي في الدوري وهو ما يتحقق لأول مرة هذا الموسم بالتفوق على حرس الحدود بهدف دون رد.

وأصبح محمود سيد تاسع لاعب يحصد جائزة رجل المباراة لـ فاركو في الدوري هذا الموسم.

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ويعد كريم بامبو ومحمد فتحي هما أكثر من حصل على جائزة رجل المباراة في فاركو برصيد مرتين.

وسجل سيد هدف اللقاء الوحيد برأسية في الشباك بعد عرضية من الجهة اليسرى من أحمد ياسر مسجلا هدف الفوز للبنك.

ووصل البنك للانتصار الخامس هذا الموسم وجميعها حققها على ملعبه، أي أنه بلا انتصار خارج ميدانه بالدوري.

وخرج البنك الأهلي بشكل مؤقت من مثلث الهبوط برصيد 23 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

بينما تكبد الحرس هزيمته الرابعة على التوالي من 24 مباراة وظل متذيلا للترتيب برصيد 16 نقطة.

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