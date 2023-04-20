أمام نفس الفريق للمرة الثانية.. محمود حمادة رجل مباراة فاركو وغزل المحلة

الخميس، 20 أبريل 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

محمود حمادة - البنك

حصد محمود حمادة لاعب وسط فاركو جائزة رجل مباراة فريقه ضد غزل المحلة.

وانتصر فاركو بنتيجة 3-1 على المحلة لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وسجل محمود حمادة هدف فاركو الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
فاركو يستعيد توازنه في الدوري بثلاثية ضد غزل المحلة فوز ثان على التوالي.. البنك الأهلي يخرج من القاع برأسية محمود سيد ضد حرس الحدود العقدة مستمرة.. فيوتشر يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. القنوات الناقلة

وحصد حمادة الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم وللمفارقة كانت الأولى ضد غزل المحلة أيضا في الجولة 9 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ماذا قدم محمود حمادة ضد غزل المحلة؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تسديدات: 1

لمس الكرة: 69

تمريرات صحيحة: 50 من 59

تمريرات في الثلث الهجومي: 11

صناعة فرص: 1

عرقلة ناجحة: 2 من 2

استعادة الكرة: 7

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 4

فوز بصراعات هوائية: 2 من 5

حصول على أخطاء: 1

وتلقي فاركو خسارته الأولى مع طارق العشري في المباراة الماضية ضد الأهلي منذ توليه مهمة الفريق، ليستعيد توازنه أمام زعيم الفلاحين على استاد برج العرب.

وظل غزل المحلة ضد فوز على فاركو في الدوري المصري، إذ تعادلا سابقا 3 مرات وحقق فاركو الانتصار الأول في مواجهات الفريقين بالدوري.

وارتقى فاركو للمركز السابع برصيد 35 نقطة من 26 مباراة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الرابع.

فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الـ 11 متكبدا الخسارة الثالثة تواليا.

الدوري المصري في الدوري البنك الأهلي محمود حمادة رجل المباراة
نرشح لكم
2 من 16.. ناصر ماهر رجل مباراة طلائع الجيش وفيوتشر سجل هدف الفوز.. محمود سيد رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود فاركو يستعيد توازنه في الدوري بثلاثية ضد غزل المحلة فوز ثان على التوالي.. البنك الأهلي يخرج من القاع برأسية محمود سيد ضد حرس الحدود العقدة مستمرة.. فيوتشر يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش قائمة الاتحاد - عمار ومابولولو أمام سيراميكا كليوباترا.. وضم أحمد فهد انتهت الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (3) (1) المحلة.. والبنك يفوز على الحرس التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وعاطف في هجوم فيوتشر
أخر الأخبار
مؤتمر أليجري: ننتظر حكم المحكمة ومن ثم نضعها جانبا.. وشكوك حول كييزا ضد سبورتنج 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيرناردو سيلفا: مواجهة ريال مدريد؟ أعتقد أننا سنتأهل 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس إنتر: ميلان في نصف نهائي الأبطال؟ نريد الثأر من أجل تاريخنا وما حدث الموسم الماضي 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنزاجي: نستحق الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. وسنقدم أفضل ما لدينا ساعة | دوري أبطال أوروبا
إريكسن: مجاورة برونو كاسيميرو من أفضل خطوط الوسط.. وفوجئت بما لم يحدث مع كارول ساعة | الكرة الأوروبية
2 من 16.. ناصر ماهر رجل مباراة طلائع الجيش وفيوتشر ساعة | الدوري المصري
مؤتمر تين هاج: هذه أهمية إريكسن وما نريد من دي خيا.. ولا نفكر في منع سيتي من الفوز بالثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
سجل هدف الفوز.. محمود سيد رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي