أمام نفس الفريق للمرة الثانية.. محمود حمادة رجل مباراة فاركو وغزل المحلة

حصد محمود حمادة لاعب وسط فاركو جائزة رجل مباراة فريقه ضد غزل المحلة.

وانتصر فاركو بنتيجة 3-1 على المحلة لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وسجل محمود حمادة هدف فاركو الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحصد حمادة الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم وللمفارقة كانت الأولى ضد غزل المحلة أيضا في الجولة 9 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ماذا قدم محمود حمادة ضد غزل المحلة؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تسديدات: 1

لمس الكرة: 69

تمريرات صحيحة: 50 من 59

تمريرات في الثلث الهجومي: 11

صناعة فرص: 1

عرقلة ناجحة: 2 من 2

استعادة الكرة: 7

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 4

فوز بصراعات هوائية: 2 من 5

حصول على أخطاء: 1

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وتلقي فاركو خسارته الأولى مع طارق العشري في المباراة الماضية ضد الأهلي منذ توليه مهمة الفريق، ليستعيد توازنه أمام زعيم الفلاحين على استاد برج العرب.

وظل غزل المحلة ضد فوز على فاركو في الدوري المصري، إذ تعادلا سابقا 3 مرات وحقق فاركو الانتصار الأول في مواجهات الفريقين بالدوري.

وارتقى فاركو للمركز السابع برصيد 35 نقطة من 26 مباراة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الرابع.

فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الـ 11 متكبدا الخسارة الثالثة تواليا.