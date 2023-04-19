فاركو يستعيد توازنه في الدوري بثلاثية ضد غزل المحلة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

استعاد فاركو توازنه في الدوري المصري بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-1 في الجولة 26 من المسابقة.

سجل أهداف اللقاء: أحمد فؤاد ومحمود حمادة وأحمد صغيري، فيما سجل عبد الرحمن عاطف هدف غزل المحلة الوحيد.

وتلقي فاركو خسارته الأولى مع طارق العشري في المباراة الماضية ضد الأهلي منذ توليه مهمة الفريق، ليستعيد توازنه أمام زعيم الفلاحين على استاد برج العرب.

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وظل غزل المحلة ضد فوز على فاركو في الدوري المصري، إذ تعادلا سابقا 3 مرات وحقق فاركو الانتصار الأول في مواجهات الفريقين بالدوري.

وارتقى فاركو للمركز السابع برصيد 35 نقطة من 26 مباراة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الرابع.

فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الـ 11 متكبدا الخسارة الثالثة تواليا.

التشكيل

بدأ علي بهيج في هجوم فاركو في غياب عمرو جمال.

وعوض عبد الله بكري غياب رامي صبري الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي في دفاع الفريق السكندري.

في المقابل بدأ إبراهيما كونيه في هجوم غزل المحلة، ومن خلفه الهداف أحمد الشيخ والنيجيري جابريل أوروك.

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وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الطرفين لكن كان فاركو المبادر بالتهديد الهجومي.

في الدقيقة 19 سدد رزقي حمرون كرة قوية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء تصدى لها أحمد ميهوب على مرتين.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول سدد شكري نجيب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها ميهوب لكن تابعها أحمد فؤاد بتسديدة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء مسجلا الهدف الأول لفاركو.

شوط أول انتهى بتقدم فاركو بهدف فؤاد الأول في مشواره بالدوري المصري.

في الشوط الثاني كسر محمود حمادة الصمت في استاد الكرة بتسديدة قوية على يسار ميهوب سكنت شباك زعيم الفلاحين في الدقيقة 65.

واحتفل حمادة برفع قميص رامي صبري الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة.

وبعد 4 دقائق استغل أحمد الصغيري تقدم ميهوب أثناء انفراده وأطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك مسجلا ثالث أهداف فاركو في اللقاء.

رد غزل المحلة في الدقائق الأخيرة بهدف تقليص الفارق عن طريق تسديدة من البديل عبد الرحمن عاطف بعدما تسلم الكرة على صدره وأطلق تصويبة قوية على يسار "شيكا" مسجلا هدف المحلة الأول في الدقيقة 82.

ضغط الغزل تواصل لكن دون جديد ليحقق فاركو فوزا جديدا في المسابقة.

غزل المحلة الدوري المصري فاركو في الدوري
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