فوز ثان على التوالي.. البنك الأهلي يخرج من القاع برأسية محمود سيد ضد حرس الحدود

حقق البنك الأهلي فوزه الثاني على التوالي في الدوري وهو ما يتحقق لأول مرة هذا الموسم بالتفوق على حرس الحدود بهدف دون رد لحساب الجولة 26.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمود سيد.

ووصل البنك للانتصار الخامس هذا الموسم وجميعها حققها على ملعبه، أي أنه بلا انتصار خارج ميدانه بالدوري.

وخرج البنك الأهلي بشكل مؤقت من مثلث الهبوط برصيد 23 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

بينما تكبد الحرس هزيمته الرابعة على التوالي من 24 مباراة وظل متذيلا للترتيب برصيد 16 نقطة.

التشكيل

قاد أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي، وظل محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

في المقابل قاد النيجيري فلانتين أودو هجوم حرس الحدود وجاوره غريب ياسر ومصطفى زيكو.

وصف المباراة

تحصل أسامة فيصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 22 أرسل محمد هلال عرضية من الجهة اليسرى أودعها محمود سيد برأسية في الشباك مسجلا الهدف الأول للبنك.

شوط أول انتهى بتقدم البنك الأهلي بهدف دون رد، حيث أطلق الحكم صافرة النهاية قبل دقيقة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بدأ حرس الحدود بضغط قوية في بداية الشوط الثاني بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 63 سجل محمد هلال هدفا بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو وألغى الهدف بداعي التسلل.

وكاد باسم مرسي أن يسجل هدف البنك الأهلي الثاني برأسية من ركلة ركنية لكن كرته ارتدت من العارضة في الدقيقة 74.

وتألق محمد أبو جبل بالتصدي بقدمه لتسديدة مصطفى صبحي الذي سدد كرة بعد عرضية من زيكو قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وواصل أبو جبل تألقه فتصدى قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء لتسديدة من مصطفى صبحي من داخل المنطقة ومن ثم أبعدها الدفاع.

الدقائق الأخيرة مرت بسلام على أبو جبل رغم محاولات الضيوف لينتهي اللقاء بفوز جديد للبنك الأهلي.