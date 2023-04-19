فوز ثان على التوالي.. البنك الأهلي يخرج من القاع برأسية محمود سيد ضد حرس الحدود

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق البنك الأهلي فوزه الثاني على التوالي في الدوري وهو ما يتحقق لأول مرة هذا الموسم بالتفوق على حرس الحدود بهدف دون رد لحساب الجولة 26.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمود سيد.

ووصل البنك للانتصار الخامس هذا الموسم وجميعها حققها على ملعبه، أي أنه بلا انتصار خارج ميدانه بالدوري.

أخبار متعلقة:
العقدة مستمرة.. فيوتشر يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وعاطف في هجوم فيوتشر التشكيل - بهيج يقود هجوم فاركو.. وكونيه أساسي بقميص غزل المحلة التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. وأودو يجاور زيكو وغريب في هجوم حرس الحدود

وخرج البنك الأهلي بشكل مؤقت من مثلث الهبوط برصيد 23 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

بينما تكبد الحرس هزيمته الرابعة على التوالي من 24 مباراة وظل متذيلا للترتيب برصيد 16 نقطة.

التشكيل

قاد أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي، وظل محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

في المقابل قاد النيجيري فلانتين أودو هجوم حرس الحدود وجاوره غريب ياسر ومصطفى زيكو.

Image

وصف المباراة

تحصل أسامة فيصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 22 أرسل محمد هلال عرضية من الجهة اليسرى أودعها محمود سيد برأسية في الشباك مسجلا الهدف الأول للبنك.

شوط أول انتهى بتقدم البنك الأهلي بهدف دون رد، حيث أطلق الحكم صافرة النهاية قبل دقيقة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بدأ حرس الحدود بضغط قوية في بداية الشوط الثاني بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 63 سجل محمد هلال هدفا بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو وألغى الهدف بداعي التسلل.

وكاد باسم مرسي أن يسجل هدف البنك الأهلي الثاني برأسية من ركلة ركنية لكن كرته ارتدت من العارضة في الدقيقة 74.

وتألق محمد أبو جبل بالتصدي بقدمه لتسديدة مصطفى صبحي الذي سدد كرة بعد عرضية من زيكو قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وواصل أبو جبل تألقه فتصدى قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء لتسديدة من مصطفى صبحي من داخل المنطقة ومن ثم أبعدها الدفاع.

الدقائق الأخيرة مرت بسلام على أبو جبل رغم محاولات الضيوف لينتهي اللقاء بفوز جديد للبنك الأهلي.

حرس الحدود الدوري المصري في الدوري البنك الأهلي
نرشح لكم
2 من 16.. ناصر ماهر رجل مباراة طلائع الجيش وفيوتشر سجل هدف الفوز.. محمود سيد رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود أمام نفس الفريق للمرة الثانية.. محمود حمادة رجل مباراة فاركو وغزل المحلة فاركو يستعيد توازنه في الدوري بثلاثية ضد غزل المحلة العقدة مستمرة.. فيوتشر يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش قائمة الاتحاد - عمار ومابولولو أمام سيراميكا كليوباترا.. وضم أحمد فهد انتهت الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (3) (1) المحلة.. والبنك يفوز على الحرس التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وعاطف في هجوم فيوتشر
أخر الأخبار
مؤتمر أليجري: ننتظر حكم المحكمة ومن ثم نضعها جانبا.. وشكوك حول كييزا ضد سبورتنج 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيرناردو سيلفا: مواجهة ريال مدريد؟ أعتقد أننا سنتأهل 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس إنتر: ميلان في نصف نهائي الأبطال؟ نريد الثأر من أجل تاريخنا وما حدث الموسم الماضي 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنزاجي: نستحق الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. وسنقدم أفضل ما لدينا ساعة | دوري أبطال أوروبا
إريكسن: مجاورة برونو كاسيميرو من أفضل خطوط الوسط.. وفوجئت بما لم يحدث مع كارول ساعة | الكرة الأوروبية
2 من 16.. ناصر ماهر رجل مباراة طلائع الجيش وفيوتشر ساعة | الدوري المصري
مؤتمر تين هاج: هذه أهمية إريكسن وما نريد من دي خيا.. ولا نفكر في منع سيتي من الفوز بالثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
سجل هدف الفوز.. محمود سيد رجل مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي