العقدة مستمرة.. فيوتشر يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

لا تزال عقدة طلائع الجيش مستمرة مع فيوتشر في الدوري المصري، فانتهت مواجهة الفريقين لحساب الجولة 26 من المسابقة بالتعادل السلبي.

ولم يستطع فيوتشر من تحقيق الفوز أو تسجيل الأهداف خلال 4 مباريات بالدوري المصري ضد طلائع الجيش، خسر الموسم الماضي ذهابا وإيابا 1-0 ومن ثم تعادل سلبيا الموسم الحالي في المباراتين.

التعادل وصل برصيد فيوتشر إلى 49 نقطة من 24 مباراة ظل بها في المركز الثاني.

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فيما أصبح رصيد طلائع الجيش 18 نقطة من 23 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولا يزال طلائع الجيش دون فوز في 2023 بجميع المسابقات في 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.

التشكيل

بدأ النيجيري بول جوليوس في هجوم طلائع الجيش.

في المقابل بدأ أحمد عاطف في هجوم فيوتشر، وجلس مروان محسن وعمر السعيد على مقاعد البدلاء.

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وصف المباراة

في الدقيقة 13 أجرى عماد النحاس تغييرا اضطراريا لفريق طلائع الجيش بمشاركة أحمد متعب بدلا من إسلام محارب.

وسجل أحمد عاطف هدفا لصالح فيوتشر بعدما انفرد لكن الهدف لم يُحتسب بداعي التسلل في الدقيقة 21.

وسيطرة فيوتشر ظلت مستمرة وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، سدد جوزيف جوناثان كرة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بعد عرضية من الجهة محمد شعبان.

في الشوط الثاني ظل فيوتشر مستحوذا على الكرة فأطلق لاعبوه 6 تسديدات لكن دون فعالية على مرمى محمد شعبان حارس طلائع الجيش.

في الدقيقة 86 مرت تسديدة ناصر ماهر بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمود مرعي بعدما عرقل كريم طارق الذي كان في طريقه للانفراد بـ "جنش".

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