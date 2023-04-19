موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. القنوات الناقلة

انتهى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء وتحدد أطراف نصف النهائي رسميا.

وفاز بايرن ميونيخ على مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدف ليحجز مقعده في نصف النهائي للعام الثالث على التوالي.

وتغلب إنتر ميلان على بنفيكا بخمسة أهداف لثلاثة ليتأهل هو الآخر لذلك الدور للمرة منذ موسم 2009-2010 حينما فاز باللقب.

وكذلك تأهل غريمه التقليدي ميلان للمرة الأولى منذ عام 2007 حينما فاز باللقب وذلك عقب فوزه على مواطنه ميلان بهدفين لهدف.

ووصل ريال مدريد لنصف النهائي للعام الثالث على التوالي عقب الفوز على تشيلسي بأربعة أهداف دون رد.



















































موعد مباراتي نصف النهائي

مباراتا الذهاب

ميلان ضد إنتر (ملعب ميلان سان سيرو)

الثلاثاء 9 مايو في العاشرة مساء.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (ملعب سانتياجو برنابيو)

الأربعاء 10 مايو في العاشرة مساء.

مباراتا الإياب

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (ملعب الاتحاد)

الثلاثاء 16 مايو في العاشرة مساء.

إنتر ضد ميلان (ملعب إنتر جوسيبي مياتزا)

الأربعاء 17 مايو في العاشرة مساء.

القنوات الناقلة

ستنقل المباريات عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"