انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

عمر طارق - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

يلعب فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة السلة.

ويقام نهائي الكأس من مباراة واحدة فالفائز باللقاء يحصد اللقب.

وكان الأهلي هو حامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة على حساب الاتحاد، بينما يسعى الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولة أن يحصد اللقب الغائب منذ 2006.

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انتهت الأهلي يسجل في الثانية الأخيرة

ق00:07 إيهاب أمين يسجل رمية حرة والنتيجة 70-65

ق00:20 الزمالك يقلص الفارق 69-65

ق:00:34 الأهلي يتقدم 69-64

ق00:52 الأهلي يتقدم 67-64

ق1:12 التعادل 64-64

ق1:14 تقدم الأهلي 64-61

ق1:40 تقدم الأهلي 62-61

ق2:41 دقائق مثيرة متبقية وتقدم الزمالك 61-60

ق2:55 تقدم الأهلي 60-59

ق5:00 تقدم الزمالك 58-54 بعد ثلاثية أحمد ياسر

ق6:50 الأهلي متقدم 54-52

ق8:43 عمرو زهران يتقدم للأهلي بثلاثية والنتيجة 50-48

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الزمالك 48-47

آخر 3 دقائق و40 ثانية بدون أي نقاط

ق3:40 الزمالك يتقدم مجددا 48-47

ق5:36 تقدم الأهلي 47-44 ووقت مستقطع للزمالك

ق7:22 تقدم هنا وآخر هناك والنتيجة 44-43 للزمالك

ق8:51 التعادل 39-39

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك 39-33

ق00:39 أو جي مايو يواصل تألقه بثلاثيتين جديدتين وتقدم الزمالك 39-31

ق1:42 الفارق يتقلص إلى نقطتين وتقدم الزمالك 33-31

ق3:04 أو جي مايو يسجل ثلاثيتين متتاليتين والتقدم 33-27

ق3:56 التعادل 27-27

ق5:12 إيهاب أمين يسجل 4 نقاط متتالية وتقدم الزمالك 27-26

ق6:40 تقدم الزمالك 25--22

ق7:22 ثلاثية من أحمد مهيب ويقلص الفارق 25-21

ق9:06 الزمالك يفتتح التسجيل في الفترة الثانية والتقدم 25-18

الفترة الثانية

صحوة بيضاء في الدقيقة الأخيرة ونهاية الفترة الأولى 24-18 للزمالك

ق1:15 حازم المشد يتقدم للزمالك 20-18

ق1:30 التعادل 18-18

ق3:00 عمر هشام يقلص الفارق وتقدم الأهلي 16-13

ق5:00 مروان سرحان يسجل للأهلي ويتقدم 9-6

ق7:00 عمر هشام مجددا والتقدم للأبيض 4-3

ق7:50 عمر هشام يفتتح التسجيل للزمالك والنتيجة 3-2 للأهلي

ق8:55 مايكل طومسون يسجل ثلاثية للأهلي 3-0

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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