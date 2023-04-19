ملوك أوروبا ينتظرونهم.. سيتي يتعادل مع بايرن ويطير لنصف نهائي أبطال أوروبا

تعادل مانشستر سيتي مع بايرن ميونيخ إيجابيا بهدف لمثله وآمن تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي للمرة الأولى في تاريخه.

وحل سيتي ضيفا على بايرن في ملعب أليانز آرينا لملاقاته في إياب ربع النهائي.

افتتح إرلينج هالاند أهداف المباراة في الدقيقة 57.

وأدرك جوشوا كيميتش التعادل لبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة ضرب سيتي موعدا ناريا مع ريال مدريد لملاقاته في نصف النهائي في تكرار للمواجهة التي حدثت الموسم الماضي بعدما فاز في مجموعة المباراتين بأربعة أهداف لهدف.

وفي تلك المواجهة أمام ريال مدريد، فاز سيتي ذهابا بأربعة أهداف لثلاثة لكنه خسر الإياب بثلاثة أهداف لهدف، وتوج ريال مدريد في النهاية باللقب.

وسيكون ذلك الظهور في نصف النهائي هو الرابع في تاريخ سيتي واستطاع تجاوز ذلك الدور مرة وحيدة في موسم 2020-2021 ولكنه خسر النهائي آنذاك ضد تشيلسي.

أما بايرن فمنذ فوزه باللقب في عام 2020 فشل في تجاوز عقبة ربع النهائي عامين متتاليين.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل بايرن ولكن دون فاعلية حقيقية على مرمى حتى جاءت الدقيقة 17 وحينها انطلق ليروي ساني مسرعا من منتصف الملعب لكنه سدد الكرة بغرابة خارج الملعب.

وعقب دقيقة وحيدة طُرد أوباميكانو بعد عرقلته لهالاند لكن تم إلغاء القرار بداعي وجود التسلل على المهاجم النرويجي قبل تسلمه الكرة.

وسدد ساني كرة قوية حولها إيدرسون لركلة ركنية.

وحصل سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعد لمسة يد على أوباميكانو بعد تسديدة من إلكاي جوندوجان.

وارتقى هالاند لتنفيذ ركلة الجزاء لكنه سددها بغرابة أعلى المرمى.

وسدد كومان تسديدة قوية لكن إيدرسون تصدى له.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من شن بايرن هجوما سريعا ولكن تباطأ جمال موسيالا في تسديد الكرة وسقط ولكنه بطريقة ما استطاع تمريرها ولكن كعب تشوبو موتنج تصدى له الدفاع وسدد كومان الكرة لكنها ارتدت من موتنج.

وفي الدقيقة 55 أهدر هالاند انفرادا بعدما تصدى يان سومر لتسديدته.

وسجل ماتياس تيل هدفا للفريق البافاري لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وحصل بايرن على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مانويل أكانجي إثر تمريرة من ساديو ماني.

وحول كيميتش ركلة الجزاء في منتصف المرمى بنجاح في الدقيقة 83 ليدرك التعادل لفريقه.

وطُرد توماس توخيل مدرب بايرن في الدقيقة 87 عقب حصوله على إنذارين لاعتراضه على قرارات الحكم.

وكاد ماني يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.