قائمة الاتحاد - عمار ومابولولو أمام سيراميكا كليوباترا.. وضم أحمد فهد

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 21:24

كتب : هاني العوضي

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يقود الثنائي عمار حمدي وكريستوفر مابولولو قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وشهدت القائمة ضم أحمد فهد لاعب فريق الشباب مواليد 2001.

وأعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري 22 لاعبا في قائمة الاتحاد ضد سيراميكا كليوباترا.

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ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة في التاسعة والربع مساء.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: المهدى سليمان - صبحى سليمان

الدفاع: هشام صلاح - فارس السيد - محمود علاء - صبرى رحيل - عبد الله نصيب - مصطفى ابراهيم.

الوسط: مورو ساليفو - إسلام عبد النعيم - خالد الغندور - ناصر ناصر - محمود عبد العزيز - عمار حمدى- محمد فارس - محمد محمود - أحمد عيد - أحمد عادل - عبد الغنى محمد - أحمد فهد.

الهجوم: أوستن أموتو - مابولولو.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 39 نقطة من خوض 24 مباراة.

أما سيراميكا كليوباترا ففي المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة من نفس عدد المباريات.

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