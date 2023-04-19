انتهت الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (3) (1) المحلة.. والبنك يفوز على الحرس

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الأربعاء لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وتبدأ المباريات في التاسعة والربع مساءً وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش × فيوتشر

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انتهت

ق 90: بطاقة حمراء لمحمود مرعي مدافع فيوتشر بعد عرقلة كريم طارق قبل انفراده

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة جوزيف جوناثان تمر أعلى العارضة

ق 21: أحمد عاطف يسجل هدفا يُلغي بداعي التسلل.

ق 13: تغيير اضطراري أول بمشاركة أحمد متعب بدلا من إسلام محارب.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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البنك الأهلي × حرس الحدود

انتهت

ق 75: أبو جبل يتألق ويتصدى لتسديدة مصطفى صبحي.

ق 74: العارضة تمنع رأسية باسم مرسي

ق 64: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 63: جووول الثااااني من محمد هلال بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء يضيف الثاني للبنك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: جووول أووول في اللقاء.. عرضية من محمد هلال يودعها محمود سيد برأسية.

ق 13: بطاقة صفراء لأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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فاركو × غزل المحلة

انتهت

ق 82: جووول تقليص الفارق بتسديدة رائعة من عبد الرحمن عاطف من خارج منطقة الجزاء.

ق 69: جووول أحمد الصغيري يستغل خروج خاطئ من ميهوب ويسدد من خارج منطقة الجزاء مسجلا الثالث لفاركو.

ق 65: جوووول محمود حمادة يسجل الهدف الثاني لفاركو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول أووول في اللقاء.. أحمد فؤاد يتابع تسديدة ارتدت من يد أحمد ميهوب ويسجل هدف التقدم لفاركو

ق 19: تسديدة من رزقي حمرون من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء يتصدى لها ميهوب على مرتين.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

فيوتشر طلائع الجيش الدوري المصري فاركو غزل المحلة
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