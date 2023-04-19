انتهت الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (3) (1) المحلة.. والبنك يفوز على الحرس
الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 21:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الأربعاء لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.
وتبدأ المباريات في التاسعة والربع مساءً وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.
طلائع الجيش × فيوتشر
انتهت
ق 90: بطاقة حمراء لمحمود مرعي مدافع فيوتشر بعد عرقلة كريم طارق قبل انفراده
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تسديدة جوزيف جوناثان تمر أعلى العارضة
ق 21: أحمد عاطف يسجل هدفا يُلغي بداعي التسلل.
ق 13: تغيير اضطراري أول بمشاركة أحمد متعب بدلا من إسلام محارب.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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البنك الأهلي × حرس الحدود
انتهت
ق 75: أبو جبل يتألق ويتصدى لتسديدة مصطفى صبحي.
ق 74: العارضة تمنع رأسية باسم مرسي
ق 64: إلغاء الهدف بداعي التسلل.
ق 63: جووول الثااااني من محمد هلال بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء يضيف الثاني للبنك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 22: جووول أووول في اللقاء.. عرضية من محمد هلال يودعها محمود سيد برأسية.
ق 13: بطاقة صفراء لأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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فاركو × غزل المحلة
انتهت
ق 82: جووول تقليص الفارق بتسديدة رائعة من عبد الرحمن عاطف من خارج منطقة الجزاء.
ق 69: جووول أحمد الصغيري يستغل خروج خاطئ من ميهوب ويسدد من خارج منطقة الجزاء مسجلا الثالث لفاركو.
جوووووووول 🔥⚽ بتسديدة قوية محمود حمادة يسجل الهدف الثاني لنادي فاركو في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/EykTiP6XcC— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 19, 2023
ق 65: جوووول محمود حمادة يسجل الهدف الثاني لفاركو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
جوووووووول 🔥⚽ أحمد فؤاد يسجل الهدف لفاركو في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/qp7HhcfQ7Q— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 19, 2023
ق 43: جووول أووول في اللقاء.. أحمد فؤاد يتابع تسديدة ارتدت من يد أحمد ميهوب ويسجل هدف التقدم لفاركو
ق 19: تسديدة من رزقي حمرون من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء يتصدى لها ميهوب على مرتين.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.