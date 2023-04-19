انتهت الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (3) (1) المحلة.. والبنك يفوز على الحرس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الأربعاء لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وتبدأ المباريات في التاسعة والربع مساءً وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش × فيوتشر

انتهت

ق 90: بطاقة حمراء لمحمود مرعي مدافع فيوتشر بعد عرقلة كريم طارق قبل انفراده

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة جوزيف جوناثان تمر أعلى العارضة

ق 21: أحمد عاطف يسجل هدفا يُلغي بداعي التسلل.

ق 13: تغيير اضطراري أول بمشاركة أحمد متعب بدلا من إسلام محارب.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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البنك الأهلي × حرس الحدود

انتهت

ق 75: أبو جبل يتألق ويتصدى لتسديدة مصطفى صبحي.

ق 74: العارضة تمنع رأسية باسم مرسي

ق 64: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 63: جووول الثااااني من محمد هلال بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء يضيف الثاني للبنك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: جووول أووول في اللقاء.. عرضية من محمد هلال يودعها محمود سيد برأسية.

ق 13: بطاقة صفراء لأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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فاركو × غزل المحلة

انتهت

ق 82: جووول تقليص الفارق بتسديدة رائعة من عبد الرحمن عاطف من خارج منطقة الجزاء.

ق 69: جووول أحمد الصغيري يستغل خروج خاطئ من ميهوب ويسدد من خارج منطقة الجزاء مسجلا الثالث لفاركو.

جوووووووول 🔥⚽ بتسديدة قوية محمود حمادة يسجل الهدف الثاني لنادي فاركو في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/EykTiP6XcC — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 19, 2023

ق 65: جوووول محمود حمادة يسجل الهدف الثاني لفاركو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جوووووووول 🔥⚽ أحمد فؤاد يسجل الهدف لفاركو في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/qp7HhcfQ7Q — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 19, 2023

ق 43: جووول أووول في اللقاء.. أحمد فؤاد يتابع تسديدة ارتدت من يد أحمد ميهوب ويسجل هدف التقدم لفاركو

ق 19: تسديدة من رزقي حمرون من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء يتصدى لها ميهوب على مرتين.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.