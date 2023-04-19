التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وعاطف في هجوم فيوتشر
الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 21:02
كتب : FilGoal
يبدأ النيجيري بول جوليوس في هجوم طلائع الجيش أمام فيوتشر لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.
في المقابل يبدأ أحمد عاطف في هجوم فيوتشر ويجلس مروان محسن وعمر السعيد على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل طلائع الجيش:
حراسة المرمى: محمد شعبان
الدفاع: محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد أيمن منصور
الوسط: أحمد عبد الرحمن – فريد شوقي – إسلام محارب - محمد شحاتة
الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس – محمد شريف
وجاء تشكيل فيوتشر:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – علي الفيل – محمود شعبان
الوسط: علي زعزع – ناصر ماهر – غنام محمد
الهجوم: عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف - هشام عادل
ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.
فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة من 22 مباراة.