التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وعاطف في هجوم فيوتشر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

محمد فاروق - طلائع الجيش - فيوتشر

يبدأ النيجيري بول جوليوس في هجوم طلائع الجيش أمام فيوتشر لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

في المقابل يبدأ أحمد عاطف في هجوم فيوتشر ويجلس مروان محسن وعمر السعيد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

أخبار متعلقة:
التشكيل - بهيج يقود هجوم فاركو.. وكونيه أساسي بقميص غزل المحلة التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. وأودو يجاور زيكو وغريب في هجوم حرس الحدود تشكيل دوري الأبطال - أوتاميندي يقود دفاع بنفيكا.. وهاكان يعود لدكة إنتر تشكيل بايرن - موتينج يعود أمام مانشستر سيتي.. وكانسيلو أساسي أمام فريقه القديم

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد أيمن منصور

الوسط: أحمد عبد الرحمن – فريد شوقي – إسلام محارب - محمد شحاتة

الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس – محمد شريف

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – علي الفيل – محمود شعبان

الوسط: علي زعزع – ناصر ماهر – غنام محمد

الهجوم: عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف - هشام عادل

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة من 22 مباراة.

الدوري المصري طلائع الجيش في الدوري التشكيل فيوتشر
نرشح لكم
قائمة الاتحاد - عمار ومابولولو أمام سيراميكا كليوباترا.. وضم أحمد فهد استراحة الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (1) (0) المحلة.. نهاية الشوط الأول التشكيل - بهيج يقود هجوم فاركو.. وكونيه أساسي بقميص غزل المحلة التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. وأودو يجاور زيكو وغريب في هجوم حرس الحدود بعد الطعن.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف كهربا من المشاركة مع الفريق 4 قرارات من مجلس الأهلي بشأن عقوبة كهربا الاستقبال سيليق بالأشقاء.. تفاصيل مكالمة الخطيب مع رئيس الرجاء مران الزمالك - راحة إضافية لـ زيزو وشلبي.. وجلسة بين أوسوريو واللاعبين
أخر الأخبار
قائمة الاتحاد - عمار ومابولولو أمام سيراميكا كليوباترا.. وضم أحمد فهد 55 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (1) (0) المحلة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وعاطف في هجوم فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (0) - (0) مانشستر سيتي.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - بهيج يقود هجوم فاركو.. وكونيه أساسي بقميص غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - إنتر (1)-(1) بنفيكا.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. وأودو يجاور زيكو وغريب في هجوم حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
تأجيل إعلان الحكم في قضية الـ15 نقطة لـ يوفنتوس.. وكوريري تكشف السيناريو الأقرب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي