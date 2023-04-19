انتهت دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (1) - (1) مانشستر سيتي.. كتيبة جوارديولا إلى نصف النهائي

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أليانز آرينا التي تقام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز سيتي بثلاثية دون رد.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق83: جووووووووول بايرن يدرك التعادل من ركلة جزاء عن طريق كيميتش.

ق82: ركلة جزاء لبايرن بعد لمسة يد على أكانجي بعد تمريرة من ماني.

ق76: جول؟ لا هدف سجله ماتياس تيل ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق67: تسديدة من شوبو موتنج تصدى لها إيدرسون بثبات.

ق57: جووووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول بعدما مر من أوباميكانو الذي سقط بشكل غريب وسدد اللاعب النرويجي الكرة بيسراه في الشباك.

ق57: إيدرسون يتألق ويحرم بايرن من هدف محقق بعد تسديدة من كومان.

ق55: هالاند يهدر انفرادا وسومر تصدى لتسديدته.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: موسيالا تباطأ في تسديد الكرة وسقط ولكنه بطريقة ما استطاع تمريرها ولكن كعب تشوبو موتنج تصدى له الدفاع وسدد كومان الكرة لكنها ارتدت من موتنج.

ق42: تسديدة قوية من كومان تصدى لها إيدرسون.

ق37: يا ربااااااااااااه، هالاند يهدر ركلة الجزاء وسددها خارج المرمى بغرابة شديدة.

ق35: ركلة جزاء لسيتي بعد لمسة يد على أوباميكانو بعد تسديدة من جوندجان.

ق21: تسديدة من ساني من ركلة حرة حولها إيدرسون لركلة ركنية.

ق18: طرد لأوباميكانو لكن الحكم يلغي قراره بداعي التسلل على هالاند.

ق17: يا ربااااااااااه، ساني ينطلق مسرعا من منتصف الملعب بعد بينية من موسيالا لكن تسديدة اللاعب الألماني مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.

بايرن ميونيخ مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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