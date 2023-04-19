التشكيل - بهيج يقود هجوم فاركو.. وكونيه أساسي بقميص غزل المحلة

يبدأ علي بهيج في هجوم فاركو في غياب عمرو جمال أمام غزل المحلة لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

ويعوض عبد الله بكري غياب رامي صبري الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي في دفاع الفريق السكندري.

في المقابل يبدأ إبراهيما كونيه في هجوم غزل المحلة، ومن خلفه الهداف أحمد الشيخ والنيجيري جابريل أوروك.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – عبد الله بكري – أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد فؤاد

الهجوم: رزقي حمرون – علي بهيج – شكري نجيب

وجاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير

الوسط: أحمد النادري – محمد بازوكا

أمامهما: كريم مصطفى – أحمد الشيخ – جابريل أوروك

الهجوم: إبراهيما كونيه

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.