مباشر أبطال أوروبا - إنتر ضد بنفيكا.. من يواجه ميلان؟

يستضيف إنتر فريق بنفيكا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد فاز خارج ملعبه بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، ويتأهل الفائز لمواجهة ميلان.

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انطلاق المباراة بعد قليل