مباشر أبطال أوروبا - إنتر ضد بنفيكا.. من يواجه ميلان؟

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

إنتر ضد بنفيكا

يستضيف إنتر فريق بنفيكا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد فاز خارج ملعبه بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، ويتأهل الفائز لمواجهة ميلان.

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انطلاق المباراة بعد قليل

دوري أبطال أوروبا إنتر بنفيكا
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