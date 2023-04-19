انتهت أبطال أوروبا - إنتر (3)-(3) بنفيكا.. نهاية المباراة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

إنتر ضد بنفيكا

يستضيف إنتر فريق بنفيكا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد فاز خارج ملعبه بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، ويتأهل الفائز لمواجهة ميلان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق95 جووووووول بيتر موسى يسجل التعادل

ق86 جوووووول أنتونيو سيلفا برأسية داخل شباك أونانا

ق78 جوووووووول خواكين كوريا يسجل الثالث

ق65 جوووووول لاوتارو مارتينيز يتقدم لإنتر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جووووووول التعادل عن طريق فيدريك أورسينيس

ق33 هدف غير محتسب للاوتارو مارتينيز بسبب خطأ بدفع المدافع

ق31 أونانا يتألق ويمنع هدفا محققا لبنفيكا

ق14 جوووووول باريلا يأزم موقف بنفيكا بهدف أول

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا إنتر بنفيكا
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