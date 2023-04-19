التشكيل - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. وأودو يجاور زيكو وغريب في هجوم حرس الحدود
الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 20:32
كتب : FilGoal
يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي في مواجهة حرس الحدود لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.
في المقابل يقود النيجيري فلانتين أودو هجوم حرس الحدود ويجاوره غريب ياسر ومصطفى زيكو.
وخسر كلا الفريقين مباراته الأخيرة في الدوري من الزمالك، البنك الأهلي بنتيجة 2-0 وحرس الحدود بنتيجة 3-2.
وجاء تشكيل البنك الأهلي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: إسحاق يعقوب – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – محمد بسيوني
الوسط: محمد فتحي – محمود سيد
أمامهما: أحمد ياسر – محمد هلال – محمود قاعود
الهجوم: أسامة فيصل
فيما جاء تشكيل حرس الحدود:
حراسة المرمى: أحمد السعدني
الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد أيمن
الوسط: مصطفى جمال – حامد خالد – وجيه عبد الحكيم
الهجوم: غريب ياسر - فلانتين أودو – مصطفى زيكو
ويحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.
فيما يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة.