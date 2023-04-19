تشكيل بايرن - موتينج يعود أمام مانشستر سيتي.. وكانسيلو أساسي أمام فريقه القديم

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وعاد المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج للتواجد في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة الذهاب.

ويبدأ جواو كانسيلو أساسيا في مركز الظهير الأيسر على حساب الكندي ألفونسو ديفيز.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الاتحاد

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

الحارس: يان سومير.

خط الدفاع: بينجامين بافارد - دايو أوباميكانو - مياتياس دي ليخت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - تشوبو موتينج - ليروي ساني.

دكة البدلاء: زفن أولريخ - سيرج جنابري - ألفونسو ديفيز - دالي بليند - بونا سار - نصير مزراوي - جوسيب ستانيشيتش - ريان جرافينبيرش - ساديو ماني - توماس مولر - ماتياس تيل - أريجون إبراهيموفيتش

المواجهة هي الثامنة بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق لمانشستر سيتي الفوز في أربع مباريات مقابل ثلاث للفريق الألماني.