تشكيل سيتي - جوارديولا يدخل مواجهة بايرن بنفس كتيبة الذهاب.. وفودين على الدكة

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمنتظر إقامتها على ملعب أليانز أرينا.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بنفس تشكيل لقاء الذهاب الذي أقيم الثلاثاء قبل الماضي على ملعب الاتحاد.

وعاد فيل فودين للتواجد على مقاعد البدلاء بعد غياب بسبب الإصابة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الاتحاد

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي - روبن دياز - مانويل أكانجي - جون ستونز

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - برناردو سيلفا

دكة البدلاء: أورتيجا مورينو - كارسون - كايل ووكر - كالفن فيليبس - إيمريك لابورت - جوليان ألفاريز - سيرجي جوميز - رياض محرز - كول بالمر - ريكو لويس - ماكسيمو بيروني - فيل فودين

المواجهة هي الثامنة بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق لمانشستر سيتي الفوز في أربع مباريات مقابل ثلاث للفريق الألماني.