الحكاية مستمرة.. ميلان يمدد تعاقد جيرو
الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 18:15
كتب : FilGoal
أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي تمديد تعاقد مهاجمه الفرنسي أولفييه جيرو لعام جديد.
أوليفييه جيرو
النادي : ميلان
وينتهي تعاقد جيرو مع ميلان بنهاية الموسم الحالي، ولكنه سيستمر حتى صيف 2024.
وانضم ابن الـ36 عاما إلى صفوف ميلان في صيف 2021 بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي.
وسجل جيرو 27 هدفا وصنع 10 آخرين في 76 مباراة بقميص الروسونيري، مع فوزه بلقب الدوري الإيطالي أيضا.
Official Statement: @_OlivierGiroud_ ➡ https://t.co/HA1zJQodng
Comunicato Ufficiale: Olivier Giroud ➡ https://t.co/t4E2Quogmc
#SempreMilan pic.twitter.com/8ImjfFiQzN— AC Milan (@acmilan) April 19, 2023
ووقع جيرو على آخر أهدافه مع ميلان أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا -بعد إضاعته لركلة جزاء- ليتأهل الروسونيري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007.
وينتظر ميلان الفائز من جاره إنتر ميلان وبنفيكا البرتغالي في نصف النهائي
ويتواجد ميلان في المركز الرابع للدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بعد 30 جولة.