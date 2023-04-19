الحكاية مستمرة.. ميلان يمدد تعاقد جيرو

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان × ساسولو

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي تمديد تعاقد مهاجمه الفرنسي أولفييه جيرو لعام جديد.

وينتهي تعاقد جيرو مع ميلان بنهاية الموسم الحالي، ولكنه سيستمر حتى صيف 2024.

وانضم ابن الـ36 عاما إلى صفوف ميلان في صيف 2021 بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي.

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وسجل جيرو 27 هدفا وصنع 10 آخرين في 76 مباراة بقميص الروسونيري، مع فوزه بلقب الدوري الإيطالي أيضا.

ووقع جيرو على آخر أهدافه مع ميلان أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا -بعد إضاعته لركلة جزاء- ليتأهل الروسونيري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007.

وينتظر ميلان الفائز من جاره إنتر ميلان وبنفيكا البرتغالي في نصف النهائي

ويتواجد ميلان في المركز الرابع للدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بعد 30 جولة.

ميلان أولفييه جيرو الدوري الإيطالي
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