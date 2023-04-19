بعد الطعن.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف كهربا من المشاركة مع الفريق

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 18:05

كتب : أحمد الخولي

كهربا

كشف النادي الأهلي عن موقف لاعبه عبد المنعم كهربا من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد قرار إيقافه.

وعوُب كهربا بالإيقاف 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي على خلفية أحداث دربي القاهرة الأخير.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أبلغنا بشكل شفهي بتجميد عقوبات لجنة الانضباط بعد الطعن الذي تقدمنا به".

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وأضاف "وبالتالي كهربا متاح للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي لحين البت في الطعن".

وأعلن الأهلي في وقت سابق اليوم تقدمه بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق.

وعلم FilGoal.com بنود مذكرة الأهلي للرد على عقوبة كهربا.

وأصدر الأهلي بعد ذلك أربعة قرارات بعد اجتماعه بشأن توصية اللجنة القانونية بخصوص العقوبة.

وجاءت القرارات كالتالي:

-اعتماد المذكرة العاجلة التي تقدمت بها اللجنة القانونية بالنادي للاتحاد المصري حيال العقوبات الصادرة وتأجيل قرار المجلس بهذا الخصوص لحين استبيان موقف الاتحاد من هذه المذكرة، مع افتقاد القرارات لكل قواعد العدالة.

-مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان للرأي العام عن أسباب قيام لجنة الانضباط بالبت في شكاوى دون الأخرى، بعدما تجاهلت هذه العديد من الشكاوى التي تقدم بها النادي، مدعومة بالمستندات ضد تجاوزات "فجة" واتهامات باطلة وقعت بحق النادي الأهلي ومسئوليه، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

-مطالبة اتحاد الكرة بالكشف عن أسباب تسريب العقوبات عبر وسائل الإعلام قبل الإعلان عنها رسميا، بما يخرق قواعد فيفا في حتمية سرية المداولات والقرارات التي تصدر عن اللجان القانونية.

-المطالبة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد حيال المتسبب تسريب العقوبات حفاظا على المصداقية أمام الجمعية العمومية للاتحاد وجماهير الكرة المصرية.

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