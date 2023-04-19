نهاية حقبة.. خواكين يعلن اعتزاله كرة القدم بعد 23 عاما

أعلن الإسباني خواكين قائد فريق ريال بيتيس اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة استمرت لما يقارب 23 عاما.

خواكين يلعب مع ريال بيتيس منذ 2015 (الولاية الثانية)، وينتهي تعاقده مع الفريق الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

وبدأ ابن الـ41 عاما مسيرته مع الفريق الأول لريال بيتيس في 3 سبتمبر عام 2000.

واستمر هناك حتى رحل إلى فالنسيا عام 2006، ثم إلى مالجا 2011، وبعدها فيورنتينا في 2013 ثم العودة لبيتيس مجددا عام 2015.

ولعب خواكين 480 مباراة مع ريال بيتيس، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 45 آخرين وفاز بكأس الملك مرتين موسمي 2004-2005، و2021-2022.

1⃣7⃣💚 El arte es eterno. Gracias por tanto, capitán. pic.twitter.com/LMKfyj3doR — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 19, 2023

ومع فالنسيا، شارك خواكين في 2018 مباراة، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 31 وفاز بكأس الملك مرة واحدة موسم 2007-2008.

وفي مالجا، لعب 70 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف مع 13 تمريرة حاسمة.

وارتدى قميص الفيولا 71 مرة في إيطاليا، أحرز خلالها سبعة أهداف بجانب صناعة 13 آخرين.

إجمالا، سجل خواكين 112 هدف في مسيرته الكروية مع الأندية وصنع 102 آخرين في 839 مباراة.

ودوليا، لعب خواكين 51 مباراة بقميص منتخب إسبانيا، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلها.