مران الزمالك - راحة إضافية لـ زيزو وشلبي.. وجلسة بين أوسوريو واللاعبين

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 17:08

كتب : FilGoal

أوسوريو يقود مران الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وبدأ المران بجلسة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة، وطالبهم بتلافيها في المباريات المقبلة للفريق.

ومنح أوسوريو راحة إضافية لكل من أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض من تدريبات اليوم الأربعاء.

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وجاء ذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، بعدما تعرض "زيزو" لإصابة بالتواء في أنكل القدم، ومصطفى شلبي لإصابة بشد في العضلة الضامة.

وأدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، مما تسبب في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة للتدريبات في أقرب وقت.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة المقاولون تدريبات استشفائية على هامش المران.

وفضل الجهاز الفني خوض المجموعة الأساسية لتدريبات تأهيلية واستشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وفي نفس الوقت أدى اللاعبون البدلاء والمستبعدين من المباراة السابقة تدريبات بدنية وفنية قوية استعدادا للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الزمالك الدوري المصري أوسوريو
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