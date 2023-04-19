هل يمكن لـ برشلونة تسجيل ميسي؟ رئيس الليجا يجيب

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

شدد خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن برشلونة يمكنه العمل من أجل تسجيل ليونيل ميسي -حال عودته- ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن فعل ذلك حاليا.

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "اليوم لا يمكن لبرشلونة تسجيل ليونيل ميسي، ما زال الطريق طويلا".

وأضاف "ننتظر خطة برشلونة الاقتصادية المستقبلية، يمكنه شراء لاعبين وبيع آخرين. أتمنى أن يتمكن من تسجيل ميسي فأنا معجب به وأعتقد أنه أفضل لاعب في العالم. لكننا لن نغير أي قاعدة حتى يعود ميسي".

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وواصل "أعتقد أن برشلونة يمكن أن يفعل أشياء حتى يعود ليو ميسي. مما قرأته، سيحب هو ذلك أيضا. اليوم لا يستطيع لكن برشلونة لديه القدرة على القيام بذلك، الأمر معقد ولكن يمكنه القيام به".

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، في انتظار تحديد قائد الأرجنتين لوجهته المقبله أو التجديد مع فريقه الحالي.

وكشفت صحيفة سبورت في وقت سابق أن برشلونة يرغب في الالتقاء بمسؤولي رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" خلال الأيام المقبلة من أجل حل أزمة الرواتب لإعادة ليونيل ميسي.

برشلونة مطالب بتخفيض ميزانية الرواتب الخاصة به بـ200 مليون يورو قبل ضم لاعبين جدد من بينهم ميسي.

وأوضح التقرير أن برشلونة بقيادة المدير الرياضي ماتيو أليماني سوف يجتمع مع ممثلي الليجا لتقديم خطة محكمة لإعادة ميسي إلى برشلونة.

وأشار التقرير إلى أنه مع حصول برشلونة على الموافقة على خطته فسوف يتقدم النادي بعرض رسمي لميسي.

وأكدت الصحيفة أن تلك العملية قد تستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل، لكن لن يتقدم برشلونة بعرض لميسي إلا بعد الحصول على موافقة الليجا على خطته.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الليجا ورئيسها خافيير تيباس ورئيس برشلونة خوان لابورتا ليست في أفضل أحوالها في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن قضايا الفساد ودفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام الإسباني.خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا،

وكان رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة أعلن قبل أسبوع عن رغبة نادية في إعادة ميسي إلى صفوفه بعد رحيله عنه مجانا في 2021 صوب باريس سان جيرمان.

برشلونة ليونيل ميسي خافيير تيباس الدوري الإسباني
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