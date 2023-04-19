تيباس: لابورتا لم يمنح التفسيرات الكافية.. وبرشلونة كان ينوي دفع الأموال للحكام

كشف خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن كواليس اجتماع قادة الفرق الإسبانية بعد مؤتمر لابورتا الأخير بشأن اتهامات ناديه بدفع اموال للحكام ورد نادي ريال مدريد.

وعُقد اليوم الأربعاء اجتماعا لجميع قادة كرة القدم الإسبانية في الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة عدة أمور من بينها قضية برشلونة والتحكيم.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية بعد الاجتماع: "لابورتا تدخل لإعطاء تفسيراته لمدة 20 دقيقة، لم يكن هناك استجواب لرئيس برشلونة. الأندية تريد التحقيق في هذه المدفوعات".

وأضاف "لقد أخبرت لابورتا أنه لم يقدم تفسيرات كافية، هذه المدفوعات لسنوات عديدة غير مفهومة وطلبنا التحقيق مع نيجريرا. يجب أن نشكر لابورتا على قدومه إلى الجمعية. لقد أظهر وجهه وقلل من مستوى الغضب".

واستكمل "لا أعتقد أن برشلونة دفع أموالا للحكام، لكن أرى أنهم كانوا ينوون القيام بذلك. لابورتا لم يوضح أي شيء في مؤتمره واتهمني بأني شخص غير مسؤول لكنني شرحت له وجهة نظري. يجب أن نقلل من وتيرة التصريحات العنيفة هذه".

وتابع "لا يهم إذا تحدث ريال مدريد أم لا. الأمر يدور حول كل الأندية، لا نريد أن نفعل أي شيء من جانب واحد. يجب أن نجلس مع الحكام والاتحاد".

وواصل "النقاش في الليجا مهذب للغاية، كان واضحا للغاية وما تريده الغالبية العظمى هو مد يد المساعدة للحكام للسير في طريق جديد. نحن لا نفعل كل شيء بشكل جيد".

واستطرد "فلورنتينو بيريز لم يتواجد هنا منذ سنوات وهو ممثل بشكل جيد مع خوسيه أنجيل سانشيز، إنه المدير التنفيذي الذي يعرف جوانب ومجالات النادي بشكل أفضل".

وأردف "لم أكن لأصور الفيديو الذي بثه ريال مدريد. ما قاله لابورتا عن فريق النظام لم يساهم بأي شيء أيضا، أحاول الحفاظ على علاقة جيدة مع لابورتا ولطالما كان هناك تواصل مع برشلونة".

ماذا حدث؟

قضية نيجريرا

فتح مكتب المدعي العام في إسبانيا تحقيقا في تلقي شركة مملوكة لـ نيجريرا أموالًا من برشلونة للحصول على المشورة أثناء وجوده في منصبه.

ويدور التحقيق حول شركة "DASNIL 95 SL" المملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وهو حكم سابق ونائب رئيس لجنة الحكام منذ 1994 حتى 2018.

وبدأ التحقيق كنتيجة لفحص ضريبي لضرائب 1.4 مليون دفعها برشلونة إلى "DASNIL 95 SL" بين عامي 2016 و2018.

ودفع برشلونة 532,728,02 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018 وكانت آخر دفعة في يونيو 2018 وهو التاريخ الذي يتزامن مع دستور "CTA" الجديد ومعه غادر نيجريرا منصبه.

وأقر نادي برشلونة بأنه استعان بخدمات مستشار تقني خارجي للتقارير المتعلقة بالتحكيم وأكد أنها ممارسة شائعة.

وبجسب كادينا سير، فإن الرئيس السابق خوسيه ماريا بارتوميو أكد أنه تم إنهاء المدفوعات بسبب سياسة خفض النفقات وأن التقارير كانت موجودة بالفعل على الأقل في عام 2003 عندما وصلوا إلى النادي وكانوا يتقاضون رواتبهم بشكل مستمر حتى عام 2018.

وتدعم مصادر من مجلس إدارة ساندرو روسيل هذا الطرح، ويؤكد خوان جاسبارت (رئيس سابق لبرشلونة) أنه ليس على علم به ورفض جوان لابورتا التعليق عليه.

ويشير نيجريرا إلى أن المدفوعات كانت مقابل استشارات شفوية بينما يؤكد نجله خافيير إنريكي روميرو المسؤول في الشركة أنه قدم تقارير محددة إلى المسؤولين عن النادي.

مؤتمر لابورتا

نفى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الاتهامات الموجهة بشأن قضية خوسيه نيجيريرا رئس لجنة الحكام السابق.

ووصف لابورتا ما حدث في تلك القضية بأنه حملة من أجل تشويه برشلونة وإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأبدى رئيس نادي برشلونة اندهاشه من موقف ريال مدريد من القضية ووصف شكواهم من التحكيم بالنكتة.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي: "الاتهامات الموجهة لبرشلونة لا تمت للنادي بصلة، دائما ما كان برشلونة نموذجا للعب النزيه ونتعرض لحملة تشويه هائلة بأمور لا علاقة لها بالواقع".

وأضاف "فاز برشلونة على مدى عقود ومازلنا ننتصر ولا نحب أن يكون ذلك بسبب التحكيم، فعندما نخسر لا نبحث عن أعذار هذه رياضة وتلك قيمنا".

وشدد "حصلنا على استشارة بشأن التحكيم بصورة قانونية مثل كل الأندية ويوجد فواتير بذلك وهناك 629 وثيقة تثبت ذلك، والسبعة ملايين تم دفعها خلال 18 عاما وليست دفعة واحدة".

وتابع "لم يقم برشلونة أبدا بأي إجراء كان له هدف أو نية تغيير في المنافسة للحصول على ميزة".

وقال رئيس برشلونة: "ريال مدريد يدعي أنه تضرر من قضية نيجريرا، بالرغم أنهم من أضر بكرة القدم لعقود، ولمدة 70 عاما كان أغلب رؤساء لجان التحكيم إما أعضاء سابقين أو مديرين سابقين في ريال مدريد".

وأوضح "إدعاء ريال مدريد التعرض للظلم من قرارات التحكيم هو نكتة كبيرة".

وكشف لابورتا "نيجريرا لم تكن لديه صلاحيات بالسلطة على الحكام وأكد الأمر عدد من الحكام السابقين".

وأضاف "أشكر روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وإنفانتينو رئيس فيفا بسبب عدم انضمامهما إلى الحملة ضد برشلونة وانتظار قرار المحكمة".

وشدد "خافيير تيباس رئيس الرابطة شخص غير محترف أو مسؤول وأرسل وثائق مزيفة، ونحن لن نخضع له".

واختتم لابورتا تصريحاته "بدأت تلك الحملة علينا بعض رفض الانضمام إلى حملة CVC التابعة للرابطة، هل هذه صدفة".

رد ريال مدريد

نشرت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لـ ريال مدريد، مقطع فيديو، للرد على تصريحات جوان لابورتا.

وخرج لابورتا رئيس برشلونة بتصريحات نارية ضد ريال مدريد في مؤتمر صحفي صباح اليوم الإثنين.

وقال لابورتا: "ريال مدريد نادٍ نعرف جميعًا أنه استفاد من القرارات التحكيمية تاريخيًا وفي الزمن الحالي، نعرف ذلك جميعًا، لقد استفادوا من التحكيم، إنه نادٍ تم اعتباره فريق النظام".

وجاءت تصريحات لابورتا في خضم دفاعه عن برشلونة ضد الاتهامات الموجهة إليه برشوة نائب رئيس لجنة الحكام السابق طوال 19 عامًا.

وردت قناة ريال مدريد على التصريحات بمقطع فيديو يسلط الضوء على علاقة برشلونة بـ فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا بين 1939 و1975.

لاحقًا، نشر ريال مدريد الفيديو على حساباته في أول رد رسمي على تصريحات لابورتا.

وجاء الفيديو بعنوان "من كان فريق النظام؟" في إشارة غير مباشرة إلى برشلونة.

ويقول الفيديو إن افتتاح ملعب كامب نو تم في حضور خوسيه سوليس رويز الوزير العام لـ فرانكو.

كما أن برشلونة أهدى فرانكو بالشارة الذهبية، وكرّمه في 3 مناسبات مختلفة.

وأعلن برشلونة فرانكو عضوًا شرفيًا للنادي عام 1965، قبل عقد على وفاته.

وقال مقطع الفيديو إن فرانكو أنقذ برشلونة من الإفلاس في 3 مناسبات مختلفة.

وسلّط الفيديو الضوء على تتويج برشلونة بالدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 9 مرات، خلال حقبة فرانكو. فيما استغرق ريال مدريد 15 عامًا ليفوز بالدوري الإسباني لأول مرة في حقبة فرانكو.

وأوضح ريال مدريد أن النادي كان مفككًا بعد نهاية الحرب الأهلية وصعود فرانكو إلى الحكم مع اغتيال واعتقال ونفي عدد من لاعبيه.

واختتم ريال مدريد الفيديو بمقولة شهيرة لرئيسه التاريخي سانتياجو برنابيو: "عندما أسمع أن ريال مدريد هو نادي النظام، يتملكني شعور برغبة في التغوط على والد من يقول ذلك".