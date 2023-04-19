غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟

تلوح في الأفق بوادر أزمة في السعودية بعد دربي الرياض والذي انتصر فيه الهلال على النصر بثنائية النيجيري أوديون إيجالو.

وأظهرت الكاميرات البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وهو يقوم برد فعل خارج إثر هتاف جماهير الهلال لمنافسه التاريخي ليونيل ميسي.

وأعادت اللقطة للأذهان تصرف الغيني الحسن كيتا لاعب اتحاد جدة في 2008.

🚨 Feo gesto de Cristiano cuando se retiraba a los vestuarios tras perder ante Al Hilal pic.twitter.com/FyiJ27fki2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2023

وتعرض اللاعب وقتها للطرد أمام الشباب ليقوم عمل سلوك غير رياضي أثناء خروجه من الملعب.

واتخذ الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودي وقتها قرارا بالموافقة على توصيات لجنة الانضباط والتي تضمنت إلغاء عقد اللاعب مع الاتحاد وعدم السماح بالأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا.

وعلق فيصل أبو ثنين لاعب الهلال السابق على الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الاتحاد السعودي على المحك أمام هذا الفعل المعيب فالدوري السعودي طموحه المنافسة على مستوى العالم وجلب نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة وليس التصرفات المشينة والسلوكيات الفاضحة..! فهل تطغى المجاملة على تطبيق النظام والقانون على المتجاوزين أيا كانت شهرتهم..؟".

الاتحاد السعودي على المحك امام هذا الفعل المعيب فالدوري السعودي طموحه المنافسة على مستوى العالم وجلب نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة وليس التصرفات المشينة والسلوكيات الفاضحة..! فهل تطغى المجاملة على تطبيق النظام والقانون على المتجاوزين أيا كانت شهرتهم..؟ https://t.co/NN0dGI55wM — فيصل ابوثنين (@FaisalAbuthnain) April 19, 2023

رونالدو انتقل إلى صفوف النصر السعودي بعد كأس العالم في صفقة قياسية ليسجل مع العالمي 11 هدفا ويصنع هدفين في 13 مباراة.

ويتواجد النصر في المركز الثاني للدوري السعودي برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الاتحاد الذي لعب مباراة أقل.

ماذا قدم رونالدو أمام الهلال؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة الأهداف: 0

تسديدات على المرمى: 0

مراوغات: 0

لمس الكرة: 31

تمريرات مفتاحية: 0

الكرات الطويلة: 0

الكرات العرضية: 0