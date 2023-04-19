غضب بعد أحداث دربي الرياض.. هل يُطرد رونالدو من الدوري السعودي؟

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

تلوح في الأفق بوادر أزمة في السعودية بعد دربي الرياض والذي انتصر فيه الهلال على النصر بثنائية النيجيري أوديون إيجالو.

وأظهرت الكاميرات البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وهو يقوم برد فعل خارج إثر هتاف جماهير الهلال لمنافسه التاريخي ليونيل ميسي.

وأعادت اللقطة للأذهان تصرف الغيني الحسن كيتا لاعب اتحاد جدة في 2008.

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وتعرض اللاعب وقتها للطرد أمام الشباب ليقوم عمل سلوك غير رياضي أثناء خروجه من الملعب.

واتخذ الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودي وقتها قرارا بالموافقة على توصيات لجنة الانضباط والتي تضمنت إلغاء عقد اللاعب مع الاتحاد وعدم السماح بالأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا.

وعلق فيصل أبو ثنين لاعب الهلال السابق على الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الاتحاد السعودي على المحك أمام هذا الفعل المعيب فالدوري السعودي طموحه المنافسة على مستوى العالم وجلب نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة وليس التصرفات المشينة والسلوكيات الفاضحة..! فهل تطغى المجاملة على تطبيق النظام والقانون على المتجاوزين أيا كانت شهرتهم..؟".

رونالدو انتقل إلى صفوف النصر السعودي بعد كأس العالم في صفقة قياسية ليسجل مع العالمي 11 هدفا ويصنع هدفين في 13 مباراة.

ويتواجد النصر في المركز الثاني للدوري السعودي برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الاتحاد الذي لعب مباراة أقل.

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ماذا قدم رونالدو أمام الهلال؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة الأهداف: 0

تسديدات على المرمى: 0

مراوغات: 0

لمس الكرة: 31

تمريرات مفتاحية: 0

الكرات الطويلة: 0

الكرات العرضية: 0

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