كوريري ديلو سبورت: مانشستر يونايتد يراقب أونانا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 15:25

كتب : FilGoal

أندري أونانا - إنتر ميلان

يراقب مانشستر يونايتد الحارس الكاميروني أندري أونانا لضمه في الصيف المقبل.

أونانا انضم لصفوف إنتر بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أياكس.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" فإن مانشستر يونايتد وضع أونانا ضمن حساباته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت التقارير أن يونايتد يرغب في استغلال رغبة إنتر في التخلي عن بعض اللاعبين من أجل الحفاظ على استقراره المالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر قيد يلجأ للتخلي أيضا عن خدمات دينزل دومفريز ولن يتعاقد مع روميلو لوكاكو بشكل نهائي بعد نهاية إعارته.

ويلعب لوكاكو ضمن صفوف إنتر حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة من تشيلسي.

أونانا صاحب الـ 27 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 32 مباراة واستقبلت شباكه 26 هدفا وحافظ عليها خلال 15 مباراة.

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