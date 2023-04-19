مانشستر يونايتد يستعيد راشفورد قبل مواجهة إشبيلية

عاد ماركوس راشفورد لصفوف مانشستر يونايتد بعد تعافيه من الإصابة.

مانشستر يونايتد أعلن الأسبوع الماضي غياب راشفورد لعدة مباريات بسبب الإصابة.

وغادر راشفورد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون مع الدقيقة 81 بسبب آلام في العضلة الضامة.

وشارك راشفورد في تدريبات مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء تحضيرا لمواجهة إشبيلية.

وغاب راشفود عن مباراتي مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في الدوري الأوربي وأمام نوتنجام فورست بالدوري الغنجليزي.

في المقابل شارك الثلاثي سابيتزر ولوك شاو ومالاسيا بأجزاء من التدريبات.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على إشبيلية غدا الخميس ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وعاد إشبيلية من تأخره بهدفين إلى تعادل قاتل أمام مانشستر يونايتد.

افتتح مارسيل سابيتزر أهداف المباراة ليونايتد في الدقيقة 14.

وعاد اللاعب النمساوي وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21.

وقلص تايريل مالاسيا النتيجة بتسجيله هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

وتعادل إشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بالخطأ من هاري ماجواير.

والتقى الفريقان حتى الآن تاريخيا أربع مرات باحتساب لقاء اليوم فشل يونايتد في الفوز في أي لقاء، فيما انتصر إشبيلية مرتين، وتعادلا في مثلهما.