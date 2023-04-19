أس: بنزيمة جدد عقده مع ريال مدريد.. سيلعب موسمه الأخير مع الميرنجي

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

توصل كريم بنزيمة قائد ريال مدريد لاتفاق مع إدارة ناديه لتجديد عقده لموسم إضافي.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن بنزيمة جدد عقده بالفعل مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد وضع بندًا شفهيًا يسمح بتجديد عقد بنزيمة تلقائيًا حال حصده جائزة الكرة الذهبية.

وفاز بنزيمة بالفعل بالكرة الذهبية عن العام الماضي، ليتحرك النادي ويجدد عقده بعد الحصول على موافقته.

وأشارت أس إلى أن بنزيمة يدرك أن الموسم المقبل سيكون الأخير له مع ريال مدريد، إذ يكمل 36 عامًا في ديسمبر المقبل.

ويُنتظر أن ينضم البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد في صيف 2024 تزامنًا مع نهاية العقد الأخير لـ بنزيمة.

ويتواجد بنزيمة في صفوف ريال مدريد منذ صيف 2009 عندما انضم قادمًا من أوليمبيك ليون مقابل 35 مليون يورو.

وسجّل بنزيمة 26 هدفًا وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم.

ويعد بنزيمة الهداف التاريخي الثاني لـ ريال مدريد برصيد 349 هدفًا، خلف كريستيانو رونالدو صاحب الـ 450 هدفًا.

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