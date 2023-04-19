مؤتمر مدرب إشبيلية: سأتعلم تقاليد النادي في الدوري الأوروبي.. ولا أخشى مانشستر يونايتد

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

خوسيه لويس مينديليبار - إشبيلية

شدد خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لـ إشبيلية على عراقة ناديه في منافسات الدوري الأوروبي.

إشبيلية يستقبل مانشستر يونايتد في رامون سانشيز بيزخوان مساء الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال مينديليبار في المؤتمر الصحفي السابق للقاء: "في هذه البطولة، إشبيلية أكبر مني، إنها مباراة كبيرة وإشبيلية معتاد على ذلك، سأتعلم منهم".

وأضاف: "اسم المنافس لا يخيفني، بل حالهم في أرض الملعب. سنفكر في أنفسنا وبعدها نفكر في المنافس".

وتابع: "لو شاهدت أول ساعة من مباراة الذهاب فستفكر في أنه ينتظرنا المزيد، ولكن الوضع تغيّر ولم يسجلوا مزيدًا من الأهداف".

وأكمل: "صحيح أن هدفينا كانا بواسطة مدافعي مانشستر يونايتد، ولكن تواجدنا فترة طويلة في منطقة جزاء المنافس يعطينا فرصة التسجيل".

وأوضح: "لن أفكر في تشكيل مانشستر يونايتد حتى يعلنوا عنه رسميا".

وأتم: "أتمنى أن يدعمنا الجمهور بأقصى درجة طوال الوقت، هذه البطولة مختلفة بالنسبة لجماهير إشبيلية، أرى ذلك في الشوارع".

وتعادل الفريقان في الذهاب بهدفين لكل طرف، رغم تقدم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة.

وحصد إشبيلية لقب الدوري الأوروبي 6 مرات تاريخيًا، وهو صاحب الرقم القياسي في هذا الصدد.

ولم يكن مينديليبار قد خاض أي مباراة في بطولة أوروبية قارية كبرى طوال مسيرته التدريبية إلا أن سجل ظهوره أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد قبل أسبوع.

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