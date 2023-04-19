في الجول يكشف تفاصيل بنود مذكرة الأهلي للرد على عقوبة كهربا

تقدم الأهلي بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق.

وكشف الأهلي في وقت سابق تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على كهربا.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تقدمت إدارة النادي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مذكرة الأهلي للرد على عقوبة كهربا تضمنت الآتي:

أولا: المخالفة غير موجودة في تقرير مراقب وحكم المباراة.

ثانيا: المحقق لم يواجه اللاعب بمقطع الفيديو الذي تقرر بناء عليه العقوبة.

ثالثا: الواقعة لم تذع في الشريط الرسمي للمباراة.

رابعا: كهربا أكد على تقديره للزمالك ولم يقصد الاساءة وطالب بالاستعانة بخبير لفحص الفيديو.

خامسا: اللجنة اخترقت الضوابط الدولية ولم يتم الإعلان بشكل رسمي لكنهم قاموا بتسريبها.

سادسا: اللاعب تعرض لهتافات مسيئة من جماهير المنافس.

سابعا: رئيس نادي الزمالك سب اللاعب وحقر منه واللجنة لم تأخذ الأمور بالحسبان.

ماذا حدث؟

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم الثلاثاء، يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".

وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر الأربعاء".