في الجول يكشف تفاصيل بنود مذكرة الأهلي للرد على عقوبة كهربا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

كهربا يحتفل بهدفه في الزمالك

تقدم الأهلي بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق.

وكشف الأهلي في وقت سابق تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على كهربا.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تقدمت إدارة النادي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا".

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وحسبما علم FilGoal.com فإن مذكرة الأهلي للرد على عقوبة كهربا تضمنت الآتي:

أولا: المخالفة غير موجودة في تقرير مراقب وحكم المباراة.

ثانيا: المحقق لم يواجه اللاعب بمقطع الفيديو الذي تقرر بناء عليه العقوبة.

ثالثا: الواقعة لم تذع في الشريط الرسمي للمباراة.

رابعا: كهربا أكد على تقديره للزمالك ولم يقصد الاساءة وطالب بالاستعانة بخبير لفحص الفيديو.

خامسا: اللجنة اخترقت الضوابط الدولية ولم يتم الإعلان بشكل رسمي لكنهم قاموا بتسريبها.

سادسا: اللاعب تعرض لهتافات مسيئة من جماهير المنافس.

سابعا: رئيس نادي الزمالك سب اللاعب وحقر منه واللجنة لم تأخذ الأمور بالحسبان.

ماذا حدث؟

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم الثلاثاء، يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".

وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر الأربعاء".

وأكد مصدر من اتحاد كرة القدم لـFilGoal.com أن الاتحاد أبلغ الأهلي بعقوبة كهربا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أبلغنا الأهلي بعقوبة كهربا الثلاثاء من خلال خطاب رسمي مرسل للنادي".

وتابع "لم نعلن عن العقوبة لأنها خطابات رسمية بين الاتحاد والأندية والإعلان عنها ليس من مسؤوليتنا".

كذلك كشف مصدر من لجنة الانضباط لـFilGoal.com أن اللجنة أصدرت عقوبتها ضد كهربا يوم الأحد الماضي وتم إبلاغ اتحاد الكرة بها.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عقوبة كهربا تم إصدارها يوم الأحد الماضي والإعلان عنها بشكل رسمي ليس من مسؤولية اللجنة وأبلغنا اتحاد الكرة بالعقوبة ليخطر بها الأهلي ويعلن عنها رسميا".

وأضاف "العقوبة هي إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي".

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