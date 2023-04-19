في الجول يكشف تفاصيل بنود مذكرة الأهلي للرد على عقوبة كهربا
الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 13:37
كتب : FilGoal
تقدم الأهلي بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق.
وكشف الأهلي في وقت سابق تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على كهربا.
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