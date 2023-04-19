الصباح التركية: الأهلي يطرق باب بشكتاش من أجل موليكا مجددا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 13:11

كتب : FilGoal

جاكسون موليكا - بشكتاش

ذكر تقرير صحفي أن الأهلي بدأ التحرك مجددا لمحاولة ضم جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي.

وقالت صحيفة "الصباح" التركية واسعة الانتشار إن الأهلي يطرق باب بشكتاش لمعرفة إمكانية ضم موليكا.

وأوضح التقرير أن الأهلي أقدم على محاولة لضم موليكا في سوق الانتقالات الشتوية وتقدّم بعرض قيمته مليونين ونصف المليون يورو.

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لكن إدارة بشكتاش رفضت العرض وقتها لأنها انتدبت اللاعب مطلع الموسم مقابل 3 ملايين و350 ألف يورو، ولن تفرط فيه بمبلغ أقل من ذلك.

وتطمح إدارة بشكتاش إلى الحصول على 3 ملايين أو 4 ملايين يورو مقابل التخلي عن موليكا.

وأشار التقرير أيضًا إلى وجود تحركات من المملكة العربية السعودية لجس نبض اللاعب بشأن إمكانية ضمه.

موليكا (23 عامًا) انضم إلى بشكتاش الصيف الماضي قادمًا من ستاندر دو لييج البلجيكي.

واكتفى موليكا بتسجيل 5 أهداف في 27 مباراة خاضها بمختلف المسابقات رفقة بشكتاش.

وسبق لـ موليكا التألق في صفوف مازيمبي بين 2017 و2020، قبل أن يشد الرحال نحو أوروبا من بوابة ستاندر دو لييج.

ولعب موليكا معارا إلى قاسم باشا التركي في الموسم الماضي، قبل أن يواصل رحلته في الملاعب التركية رفقة بشكتاش.

ويمتلك موليكا 12 مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وحاول الأهلي ضم مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية دون نجاح.

الأهلي موليكا بشكتاش
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