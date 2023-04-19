الأهلي يتقدم بمذكرة قانونية عاجلة بشأن عقوبة كهربا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 12:50

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة - كهربا

أعلن النادي الأهلي تقدمه بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تقدمت إدارة النادي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا".

وكشف الأهلي في وقت سابق تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على كهربا.

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وأوضح عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".

وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر الأربعاء".

مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "أبلغنا الأهلي بعقوبة كهربا من خلال خطاب رسمي مرسل للنادي".

وتابع "لم نعلن عن العقوبة لأنها خطابات رسمية بين الاتحاد والأندية والإعلان عنها ليس من مسؤوليتنا".

كذلك كشف مصدر من لجنة الانضباط لـFilGoal.com أن اللجنة أصدرت عقوبتها ضد كهربا يوم الأحد الماضي وتم إبلاغ اتحاد الكرة بها.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عقوبة كهربا تم إصدارها يوم الأحد الماضي والإعلان عنها بشكل رسمي ليس من مسؤولية اللجنة وأبلغنا اتحاد الكرة بالعقوبة ليخطر بها الأهلي ويعلن عنها رسميا".

وأضاف "العقوبة هي إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي".

كهربا الأهلي
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