تقرير مغربي: الرجاء يستعين بورقته الرابحة أمام الأهلي

يواصل الرجاء تحضيراته لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الرجاء ضيفًا على الأهلي في استاد القاهرة يوم السبت المقبل، ثم يستقبله إيابًا في مركب محمد الخامس يوم السبت 29 أبريل الجاري.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن منذر الكبير مدرب الرجاء سيستعين بـ عبد الإله مدكور لاعب الفريق لتعويض غياب عبد الصمد بدوي.

وتعرض بدوي الظهير الأيمن لنادي الرجاء لتمزق عضلي على مستوى الفخذ الأيسر ومن المرجح غيابه عن مواجهة الأهلي.

وأوضحت التقارير أن مدكور يعد الورقة الرابحة للرجاء امام الأهلي بعدما صنع 3 أهداف خلال مواجهات الفريقين الأخيرة.

مدكور (22 عامًا) شارك في 15 مباراة بالدوري المغربي هذا الموسم، لكنه لم يسجل حضوره في دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر الرجاء المجموعة الثالثة في دوري الأبطال على حساب سيمبا، فيما ودّع هورويا وفايبرز من الدور الأول.