جالاجر: تشيلسي تحسن كثيرا.. وهذا ما كان ينقصنا أمام ريال مدريد

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

كونور جالاجر لاعب تشيلسي

شدد كونور جالاجر لاعب تشيلسي على ان فريقه ظهر بشكل جيد رغم الخسارة مجددا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكرر ريال مدريد تفوقه على تشيلسي بنتيجة 2-0 ليتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.

وقال جالاجر عقب المباراة: "علينا الآن أن نأخذ كل مباراة على حدة حتى نهاية الموسم، نريد التطور وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات حتى نهاية الموسم".

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: مانشستر سيتي يحاول التخلص من الشرط الجزائي لـ هالاند.. وموقف اللاعب تقرير سعودي: جيرو على رأس أولويات الهلال رئيس سموحة يكشف آخر موعد لتفعيل الأهلي بند شراء خالد عبد الفتاح كاميرا في الجول - أقدم من الدوري السعودي.. دورة ميت رومي في الدقهلية تشعل الأجواء

وأوضح "أعتقد أننا لعبنا بشكلٍ جيد، الأداء كان جيدا والفريق تحسن كثيرا لكن لم نستغل الفرص التي توفرت لدينا".

وشدد “نأمل أن نستمر بهذا الأداء للفريق لأنني أشعر بـ إيجابية. كرة القدم تتعلق بـ تسجيل الأهداف، ريال مدريد سجلوا ونحن لم نفعل وهذا ما كان ينقصنا فقط".

وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وسجل رودريجو 5 أهداف في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي بعد إرلينج هالاند (6) وكريم بنزيمة (14).

ووصل كارلو أنشيلوتي للمرة التاسعة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته.

ويواصل فرانك لامبارد نتائجه السلبية كمدرب حيث خسر 12 مباراة من آخر 13 خاضها في مسيرته.

دوري أبطال اوروبا تشيلسي ريال مدريد
نرشح لكم
ذا أثليتك: مانشستر سيتي يحاول التخلص من الشرط الجزائي لـ هالاند.. وموقف اللاعب مؤتمر توخيل: نريد الفوز في الشوط الأول على مانشستر سيتي.. وسنرى موقف ماني سباليتي: دفعنا ثمن اللقطات الساذجة وقلة الخبرة والأخطاء التحكيمية رودريجو: اخترت الاحتفال على طريقة مثلي الأعلى بيولي: الكل نظر لنا على أننا المستضعفين مؤتمر جوارديولا: فرصة لإثبات أنفسنا أمام أحد أفضل فرق أوروبا.. ولذلك اصطحبنا فودين لياو: نحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أنشيلوتي: مستعدون للقتال من أجل نهائي دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
الصباح التركية: الأهلي يطرق باب بشكتاش من أجل موليكا مجددا 2 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يتقدم بمذكرة قانونية عاجلة بشأن عقوبة كهربا 23 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: الرجاء يستعين بورقته الرابحة أمام الأهلي 56 دقيقة | الكرة المصرية
جالاجر: تشيلسي تحسن كثيرا.. وهذا ما كان ينقصنا أمام ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: مانشستر سيتي يحاول التخلص من الشرط الجزائي لـ هالاند.. وموقف اللاعب ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: جيرو على رأس أولويات الهلال ساعة | ميركاتو
رئيس سموحة يكشف آخر موعد لتفعيل الأهلي بند شراء خالد عبد الفتاح 2 ساعة | ميركاتو
كاميرا في الجول - أقدم من الدوري السعودي.. دورة ميت رومي في الدقهلية تشعل الأجواء 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي