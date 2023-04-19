جالاجر: تشيلسي تحسن كثيرا.. وهذا ما كان ينقصنا أمام ريال مدريد

شدد كونور جالاجر لاعب تشيلسي على ان فريقه ظهر بشكل جيد رغم الخسارة مجددا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكرر ريال مدريد تفوقه على تشيلسي بنتيجة 2-0 ليتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.

وقال جالاجر عقب المباراة: "علينا الآن أن نأخذ كل مباراة على حدة حتى نهاية الموسم، نريد التطور وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات حتى نهاية الموسم".

وأوضح "أعتقد أننا لعبنا بشكلٍ جيد، الأداء كان جيدا والفريق تحسن كثيرا لكن لم نستغل الفرص التي توفرت لدينا".

وشدد “نأمل أن نستمر بهذا الأداء للفريق لأنني أشعر بـ إيجابية. كرة القدم تتعلق بـ تسجيل الأهداف، ريال مدريد سجلوا ونحن لم نفعل وهذا ما كان ينقصنا فقط".

وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وسجل رودريجو 5 أهداف في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي بعد إرلينج هالاند (6) وكريم بنزيمة (14).

ووصل كارلو أنشيلوتي للمرة التاسعة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته.

ويواصل فرانك لامبارد نتائجه السلبية كمدرب حيث خسر 12 مباراة من آخر 13 خاضها في مسيرته.