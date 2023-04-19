تقرير سعودي: جيرو على رأس أولويات الهلال

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

ركلة جزاء أوليفييه جيرو المهدرة ضد نابولي

يضع نادي الهلال المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو على رأس أولويات تدعيم هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد جيرو مع ميلان الإيطالي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الهلال وضع جيرو على رأس أولوياته لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت التقارير أن جيرو من المقرر ان يحل محل المهاجم النيجيري أوديون إيجالو الذي ينتهي تعاقده مع حامل لقب الدوري السعودي بنهاية الموسم الجاري.

في المقابل أوضح فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات ان ميلان في محادثات مستمرة مع جيرو من أجل تجديد تعاقده لموسم جديد حتى 2024.

جيرو قاد ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2007 بعدما تعادل إيابا 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

سجل هدف ميلان: أوليفييه جيرو، فيما سجل فيكتور أوسيمين هدف نابولي الوحيد.

وتفوق ميلان بفضل فوزه ذهابا بهدف دون مقابل والذي سجله إسماعيل بن ناصر، ليتأهل بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وينتظر ميلان الفائز من لقاء إنتر وبنفيكا لمعرفة هوية منافسه في نصف نهائي دوري الأبطال.

ونجح جيرو في تسجيل 13 هدفا وصنع ستة آخرين خلال 38 مباراة خاضهم هذا الموسم.

أوليفيه جيرو الهلال السعودي
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