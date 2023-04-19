رئيس سموحة يكشف آخر موعد لتفعيل الأهلي بند شراء خالد عبد الفتاح

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن موعد حسم الأهلي قراره النهائي بشأن تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح.

ويلعب خالد عبد الفتاح ضمن صفوف الأهلي معارا من سموحة حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 10 ملايين جنيه.

وقال فرج عامر عبر قناة "ETC": "الأهلي لم ينهي إجراءات التعاقد بشكل نهائي مع خالد عبد الفتاح. اللاعب مازال معارا من سموحة".

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وأوضح "الأهلي مازال أمامه حتى موعد المباراة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري لإخطارنا بموقفه النهائي من تفعيل بند شراء اللاعب".

وعن استمرار اللاعبين المعارين بالموسم المقبل شدد " احمد سامي مدرب الفريق سيحسم ملف اللاعب المعارين بما في ذلك حسام حسن الذي نملك بندا بأحقية شراء عقده".

واختتم "سموحة كان المرشح الأول للهبوط قبل عودتي للنادي ولكن مع الموسم الجديد ستتبدل الأمور. اعتدت على ضم لاعبين مميزين على غرار مصطفى فتحي وأحمد القادر وعبد الكبير الوادي وأحمد فتوح وغيرهم".

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة جمعهم خلال 26 مباراة.

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