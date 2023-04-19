مواعيد مباريات الأربعاء 19 أبريل 2023 - دوري أبطال أوروبا.. ونهائي سلة الأهلي والزمالك

تُستكمل اليوم الأربعاء مباريات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تستأنف مباريات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

وفي مباراة مرتقبة يلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة السلة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 19 إبريل والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ × مانشستر سيتي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1، ويعلق عليها حفيظ دراجي.

إنتر × بورتو.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2، ويعلق عليها علي محمد علي.

الدوري المصري

طلائع الجيش × فيوتشر.. 9:15 مساء - أون تايم سبورتس 2.

فاركو × غزل المحلة.. 9:15 مساء - أون تايم سبورتس.

البنك الأهلي × حرس الحدود.. 9:15 مساء.

نهائي كأس مصر لكرة السلة

الأهلي × الزمالك.. 11:30 مساء – أون تايم سبورتس.