سباليتي: دفعنا ثمن اللقطات الساذجة وقلة الخبرة والأخطاء التحكيمية

أرجع لوتشيانو سباليتي المدير لـ نابولي خسارة فريقه ضد ميلان لبطاقة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لقلة الخبرة والأخطاء الساذجة والمشاكل التحكيمية.

تأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2007 بعدما تعادل إيابا 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وقال سباليتي لسبورت ميدياست الإيطالية: "أهنئ ميلان على التأهل في البداية، خاضا المباراتين حيث صنعا أكثر الفرص لهم، وهذا دليل على النضج عندما تضغط بقوة وتدافع بهذا العدد".

وأضاف "عليّ أن أشيد بلاعبي فريقي، رحلتنا في دوري الأبطال كانت في مستوىٍ عالٍ، دفعنا ثمن لقطاتنا الساذجة القليلة، دفع ثمن قلة الخبرة في التعامل مع لحظات المباراة".

وأردف "بعض اللاعبين عادوا من التوقف الدولي يعانون، خاصة أوسيمين الذي غاب 20 يوما بسبب الإصابة، ومن ثم الأخطاء وبعض المشاكل التحكيمية".

ولم يستطع نابولي الفوز على ميلان خلال آخر 3 مواجهات فقال: "كانت لدينا الأفضلية ضد ميلان ذهابا وإيابا، شكل الفريق كان رائعا قبل التوقف الدولي، ومن ثم عاد البعض وأغلبهم خارج الخدمة أمام ميلان، وربما الانتصار على تورينو جعلنا نؤمن بفرصنا في حصد الدوري، لم نركز على الخسارة 4-0، لكن مباراتي دوري الأبطال مختلفتين تماما".

وعن أداء فريقه الهجومي أجاب قائلا: "حصلنا على 16 ركنية وأرسلنا عرضيات، وكذلك الدخول لمنطقة الجزاء والتسديد بالقدم العكسية منحتنا فرصا رائعة، سجلنا الكثير منها هذا الموسم".

وأتم "خيفيتشيا كفاراستيخيليا وجد نفسه في هذا الموقف 20 مرة وتعامل معه دافيدي كالابريا بشكل جيد، صنع فرصا وسدد أعلى العارضة، لكن هكذا سارت الأمور".

وينتظر ميلان الفائز من لقاء إنتر وبنفيكا لمعرفة هوية منافسه في نصف نهائي دوري الأبطال.

وبات ميلان الفريق الوحيد الذي لم يخسر من نابولي على ملعب مارادونا، إذ فاز في الدوري 4-0 ثم فرض التعادل بدوري الأبطال.