كرة طائرة - الأولى بيضاء.. تفوق سيدات الزمالك على الأهلي في نهائي الدوري

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 01:33

كتب : محمد سمير

سيدات الزمالك - كرة طائرة

تفوق فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة على الأهلي في المباراة الأولى من سلسلة نهائي الدوري المصري.

ويقام نهائي دوري الطائرة بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وتغلبت سيدات الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المواجهة الأولى والتي أقيمت على صالة 6 أكتوبر الدولية.

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وتقام المباراة الثانية في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الأربعاء.

ويحتاج الزمالك للفوز في المباراة الثانية، بينما يحتاج الأهلي للانتصار من أجل معادلة النتيجة وخوض مباراة فاصلة.

وحسمت سيدات الزمالك الشوط الأول من المباراة بنتيجة 25-17 في شوط شهد تفوق الفريق الأبيض.

بينما استفاقت لاعبات الأهلي في الشوط الثاني ونجحن في معادلة النتيجة بالفوز 25-11.

وكان الشوط الثالث أكثر فترات المباراة إثارة إذ استمر في التكافؤ حتى مراحل الحسم وفازت سيدات الزمالك بنتيجة 25-23.

وتراجعت لاعبات الأهلي بشكل كبير في الشوط الرابع ونجحت لاعبات الزمالك في حسم المباراة بعد الفوز بنتيجة 25-13.

الدوري المصري كرة طائرة سيدات الأهلي سيدات الزمالك
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