رودريجو: اخترت الاحتفال على طريقة مثلي الأعلى

كشف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد عن طريقه الاحتفال التي اختاره عقب التسجيل في شباك تشيلسي.

ووصل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 32 في تاريخه بتكرار الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج.

رودريجو جوس سجل ثنائية الملكي بعدما تفوق ذهابا بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال رودريجو عقب المباراة: "كنت أفكر بالاحتفال على طريقة الانزلاق على ركبتي لكن بعد ذلك اخترت أن أحتفل على طريقة مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو".

وعن اختيار فريدريكو فالفيردي رجل مباراة تشيلسي علق مازحا "أعتقد أنني أستحق الجائزة. نحن نبحث دائما عن مصلحة الفريق والاحترام متبادل بيننا".

وحصل فالفيردي على رجل مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وعن مواجهة مانشستر سيتي بقيادة إرلينج هالاند أوضح "لدينا الكثير من الإحترام لـ هالاند فهو يستطيع التسجيل بأي لحظة، لكن دعونا نرى ماذا سيحدث غدا لأن هناك فرصة ليتأهل بايرن ميونيخ".

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على بايرن ميونيخ في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم هالاند مستوى رائع مع سيتي منذ انضمامه بداية الموسم الجاري، إذ سجل 47 هدفا خلال 40 مباراة بجميع المسابقات.