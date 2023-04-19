كرة سلة - تتويج سيدات الأهلي بلقب كأس مصر بالتغلب على الجزيرة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 01:13

كتب : محمد سمير

احتفال سيدات الأهلي بلقب دوري السوبر لكرة السلة

نجحت سيدات الأهلي لكرة السلة في التتويج بلقب كأس مصر لموسم 2022 - 2023 بالتغلب على الجزيرة في النهائي.

وحققت سيدات الأهلي لقب كأس مصر بعد الفوز بنتيجة 90-77 على الجزيرة في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتفوق فريق سيدات الأهلي منذ بداية اللقاء وحسم الأحمر الشوط الأول بنتيجة 25-15.

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ونجحت لاعبات الأهلي في توسيع الفارق إلى 27 نقطة في الفترة الثانية بعد التقدم بنتيجة 58-31.

وواصل الأحمر هيمنته على المباراة في الفترة الثالثة وحسمها الأهلي متقدما بنتيجة 73-48.

وهدأ اللقاء في الفترة الرابعة بعد تقدم الأهلي بفارق كبير قبل عشر دقائق من النهاية.

وتوجت نادين سلعاوي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما ثريا محمد حصدت هدافة الرميات الثلاثية.

وبذلك يستعيد فريق سيدات الأهلي لقب الكأس الذي حققه في 2021.

وكان سبورتنج هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

ورفعت سيدات الأهلي تحت قيادة طارق خيري ألقابها هذا الموسم إلى ثلاثة.

وتوجت سيدات الأهلي بألقاب دوري المرتبط وكأس مصر والسوبر المصري.

ووصل فريق سيدات الأهلي إلى نهائي مسابقة الدوري والمقرر أن يواجه سبورتنج.

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