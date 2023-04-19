خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لنهائي كأس السلة

حددت إدارة الأهلي الساعة السابعة مساء الأربعاء 19 أبريل موعدا لتحرك حافلات الجماهير إلى الإسماعيلية لحضور نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في الحادية عشر والنصف مساء في نهائي كأس مصر على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكشف الأهلي عن توفير ثماني حافلات تم تخصيصها مجانا من أمام بوابة النادي الخلفية لفرع مدينة نصر لنقل جماهير الأهلي لمؤازرة الفريق.

المطلوب من المشجع: تذكرة المباراة + بطاقة المشجع (Fan ID).

وخصص الأهلي هذه الحافلات مجانا لنقل الجماهير ذهابا وإيابا، لتشجيع الفريق في المباراة التي ستقام على صالة هيئة قناة السويس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب على الجزيرة في نصف النهائي.

بينما الزمالك نجح في إقصاء الاتحاد بنتيجة 77-66.

ويعتبر فريق الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر.

ويعد الزمالك صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس مصر لكرة السلة برصيد 12 لقبا.