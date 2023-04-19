مؤتمر جوارديولا: فرصة لإثبات أنفسنا أمام أحد أفضل فرق أوروبا.. ولذلك اصطحبنا فودين

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 00:32

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا أن مواجهة بايرن ميونيخ فرصة لفريق مانشستر سيتي لإثبات نفسه أمام أحد أفضل فرق أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على بايرن ميونيخ في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبرر جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اصطحاب فيل فودين رغم عمد تدربه سوى مرة واحدة فقط بالفترة الأخيرة.

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "فودين تدرب مرة واحدة فقط لكننا قررنا أن يسافر معنا ويكون على مقاعد البدلاء".

وتابع "فودين لن يلعب 90 دقيقة لكنه لاعب مميز ولا يحتاج لكثير من التدريب ليكون لائقا، وهو لاعب مهم لنا وليس فقط لمباراة البايرن ولكن للجدول المضغوط الذي ينتظرنا".

وشدد "هذه فرصة لإثبات أنفسنا مقابل أحد أفضل الفرصة في أوروبا وسنحاول فرض لعبتنا".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي "سنحاول بذل أكبر قدر ممكن، والعقلية هي محاولة تحقيق الفوز بالمباراة".

وكشف جوارديولا "من الجيد تحدي بايرن ميونيخ والسفر في جميع أنحاء أوروبا للعب أمام مثل تلك الفرق، لم نكن - مانشستر سيتي - هناك منذ عقد من الزمان وكنا نشاهد ذلك عبر التليفزيون".

وتابع "بالنسبة لي من الجيد التواجد هنا ومحاولة الوصول إلى نصف النهائي مرة أخرى، هذا هو نموذجنا".

واختتم جوارديولا تصريحاته "ماذا نفعل لتحقيق ذلك؟ فقط نكن على طبيعتنا قدر الإمكان ونقم بلعبنا قدر الإمكان أيضا".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على بايرن ميونيخ في مباراة الإياب.

ويكفي مانشستر سيتي التعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدفين أو أقل لتحقيق التأهل لنصف النهائي ومواجهة ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تغلب على تشيلسي ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة وهي هدفين دون مقابل.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي جوارديولا بايرن ميونيخ
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