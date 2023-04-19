لياو: نحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

يحلم رافائيل لياو جناح ميلان بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد الوصول لنصف نهائي المسابقة.

وانتصر ميلان على نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين وعاد لنصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2007.

وقال لياو لشبكة سبورت ميدياست الإيطالية: "أحاول دائما تخطي الخصوم والركض بجوارهم، أعرف أنه بإمكاني صنع الفارق من ذلك، إذا كنت غير قادرا على التسجيل أبحث عن زملائي، مررت من 2 ورأيت جيرو وكنت أعرف أنه سيسجل".

وأضاف عن التجديد مع ميلان: "أنا سعيد للغاية هنا، هذا دائما ما أقوله وشرف لي الدفاع عن هذا القميص، لا يوجد ما أقوله للناس التي تعمل معي لتجعلني لاعبا أفضل".

وواصل "لعبت الموسم الماضي من الدوري الإيطالي بشكل جيد وأريد إظهار ما يمكنني فعله في دوري الأبطال أيضا، اعتقد أنني أفعل ذلك، وأشكر المدرب والفريق".

وأتم "أنا سعيد للغاية أريد مواصلة الحلم ونستهدف هدفا أعلى مثل كل لاعبي الفريق نحلم بالفوز بدوري الأبطال، الأمر قريب للغاية وسنحاول للنهاية".

وينتظر ميلان الفائز من لقاء إنتر وبنفيكا لمعرفة هوية منافسه في نصف نهائي دوري الأبطال.

وبات ميلان الفريق الوحيد الذي لم يخسر من نابولي على ملعب مارادونا، إذ فاز في الدوري 4-0 ثم فرض التعادل بدوري الأبطال.