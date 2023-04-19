لامبارد: أنت تلعب لـ تشيلسي لذلك كل مباراة تلعبها عليك أن تقدم كل شيء

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي أن فريقه لعبه أول ساعة بشكل جيد ضد ريال مدريد.

وكرر ريال مدريد تفوقه على تشيلسي بنتيجة 2-0 ليتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.

وقال لامبارد عقب نهاية اللقاء لـ شبكة بي تي سبورت: "لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة وصنعنا الفرص لكن لم نستغلها".

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وأضاف "لا يجب أن نشيد بالأداء عندما نخسر في هذا المستوى لكننا تحسنّا كثيرا".

وأردف "الفريق كان بإمكانه الوصول بعيدا في البطولة واللاعبين سيكون لديهم هذا الشعور في المستقبل".

وأكمل "مشكلة تسجيل الأهداف؟ إنها ليست الرغبة في المحاولة".

وأتم "أنت تلعب لتشيلسي. لذا بغض النظر، كل مباراة تلعبها عليك أن تقدم كل شيء. هذا المعيار لا يمكن أن يسقط".

وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وسجل رودريجو 5 أهداف في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي بعد إرلينج هالاند (6) وكريم بنزيمة (14).

ووصل كارلو أنشيلوتي للمرة التاسعة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته.

ويواصل فرانك لامبارد نتائجه السلبية كمدرب حيث خسر 12 مباراة من آخر 13 خاضها في مسيرته.

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